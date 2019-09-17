"Fıstık" ve yavruları okulun maskotu oldu

Tedavi sonrasında tekrar okula getirilen ve henüz bir aylık 2 yavrusu bulunan Fıstık'ın bakımı öğrenciler ve öğretmenler tarafından yapılıyor.

Fıstık adı verilen ve öğrenciler tarafından çok sevilen köpek, bir süre önce üzerinden araba geçmesi sonucu yaralandı. Tedavi masrafları öğretmenlerce karşılanan köpek Samsun'da ameliyat ettirildi.

İncirkuş, öğrencilerle Fıstık adını verdikleri köpeğe kulübe yaptıklarını dile getirerek, "Öğrenciler köpeğe alıştı, zaman içerisinde çocuklar sahiplendiler. Öğrenciler istedikleri saatte Fıstık ve yavrularını seviyorlar, oynuyorlar bir müddet sonra da derse giriyorlar. Köpekle geçirdikleri zaman rehabilitasyon gibi oluyor." dedi.

Hayvan sevgisini Fıstık ile öğrencilere aşıladıklarını vurgulayan İncirkuş, şöyle devam etti:

"Cana verilen değeri, canın çok önemli olduğunu, sadece insanların değil hayvanlar ile bitkilerin de canlarının çok değerli olduğunu çocuklar anladılar. Zaman içerisinde cana verdiğimiz değer sadece çocuklar değil kamuoyu tarafından da çok iyi anlaşılacak. Biz aynı duyarlılığı çevredeki vatandaşlardan da bekliyoruz. Köpeği burada istemeyen çevre sakinleri de oldu."

İncirkuş, köpeklere mamaları öğretmenler olarak kendi aralarında topladıkları paralarla aldıklarını kaydederek, bazen isteyen öğrencilerin de mama getirdiğini aktardı.

Öğrencilerle eski sıralardan birkaç kulübe daha yaptıklarını ifade eden İncirkuş, "Sadece Fıstık'a değil birkaç köpeğe daha baktık ama zaman içerisinde cins köpek olduğu için vatandaşlar bizden istedi. Biz de teslim ettik." diye konuştu.