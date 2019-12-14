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Fıstıkçılardan baklavacıların 'stok' iddiasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:03 | Son Güncelleme

GAZİANTEP ile özdeşleşen baklava fiyatlarının fıstığın stok yapılarak yükseltildiği iddiası fıstık sanayicilerinin tepkisine yol açtı.

Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP ile özdeşleşen baklava fiyatlarının fıstığın stok yapılarak yükseltildiği iddiası fıstık sanayicilerinin tepkisine yol açtı. Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, fıstık fiyatlarında artış olmadığını, stok iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fıstığın tamamı piyasaya satıldı. Baklava fiyatlarını artırmak için fıstığı günah keçisi yapmasınlar" dedi. Gaziantepli baklavacılar da fiyatlarının bir yıldır aynı olduğunu ve herhangi bir artışın söz konusu olmadığını söyledi.
Kentte bazı baklavacıların ürünlere zam yapması tüketicilerin tepkisini çekti. Fiyat artışına ise fıstık fiyatlarında yaşanan artışların neden olduğu öne sürüldü. Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, fıstık fiyatlarının artmadığını ve baklavacıların keyfi zam yaptığını öne sürdü. Fıstık fiyatlarında geçen yıla oranla anormal bir artış olmadığını belirten Uçar, "Antep Fıstığı ağacı kendi özelliği itibarı ile 1 yıl fıstık verir 1 yıl vermez. 2018 yılı mahsulü Antep Fıstığı'nda var yılıydı. Yaklaşık 220 bin ton civarında rekoltemiz vardı. 2018 yılının var yılı olması sebebi ile 2019 yıldaki rekolte yaklaşık 40 bin tondu. Bizim rakiplerimiz olan İran ve Amerika'da 2018 yılında mahsul olmaması nedeniyle bizim yaklaşık olarak 50 bin ton fıstığımız ihraç edildi. Bu sene 2018 devirle 40 bin ton rekolteyle sezonu geçireceğimize inanıyoruz. Fakat bazı dernek başkanlarının spekülatif konuşmaları çiftçiye geri adım attırmaktadır. Boz iç 250 lira olur denirse çiftçide bir beklenti oluyor ve ürününü satmıyor. Bunun yanı sıra 2019 yılı sezonun da açılış fiyatı yüksekti ve stokçu oluşmadı. Fıstığın tamamı çiftçinin elindeydi ve tamamı satıldı. Fiyatlardan şikâyetçiler fakat sezon açılışında boz fıstık içi 155 liraydı. Yok, yılı olmasına rağmen şu anda 170 lira civarında" ifadelerini kullandı.
'BAKLAVAYA ZAM YAPMAK İÇİN BAHANE ARIYORLAR'
Baklavacıların zam yapmak için bahane aradıklarını savunan Neşet Uçar, "İki yıl önce boz fıstık içi 180 lirayken 75 liraya baklava satılıyordu. Bugün boz fıstık içi 170 lira ama 110 liraya baklava satıyorlar. Yine baklavaya zam yapmak için bahane arıyorlar. Bu sorunlarla alakalı sektörün bileşenleri olarak bir araya gelip konuşarak çözüm aramak zorundayız. Fıstıkta ihracatımızı artırmamız lazım. Bunun için çözümler üretmek zorundayız. Bunun çözümü için de fıstığa direkt destekleme sağlanmalıdır. Desteklemenin sağlanması stokçuluk dediğimiz sektörü tamamen ortadan kaldırır. Köylü ürününü kendi elinde tutabilir. Ürünü stok yapmak için elinde tutmazlar ve bunlar ciddi rakamlar da değil. Antep fıstığı iki yıl saklanabildiği için köylü ihtiyacı kadar fıstığın satışını yapabilir. Fıstıkların tamamı stokçuların elinde diyemeyiz öyle bir şeyde yok. Fıstığı günah keçisi yapmasınlar" diye konuştu.
BAKLAVA USTASI: BAKLAVADA ZAM YOK
Baklavaya fıstık nedeniyle zam yapılmadığını savunan baklava ustası Süleyman Erçelebi de, "Fıstık baklavanın olmazsa olmazıdır. Sadeyağ, un gibi temel malzemesidir. Bu yörede fıstıklı baklava her zaman daha çok tercih edilir. Fıstık fiyatında bu yıl sezon açılışında yükseliş olmuştu. Geçen senenin fıstığı varken fiyat zaten yüksekti. Yeni yılın gelmesiyle dalgalanma oldu ama o kadar yükselme olmadı. Biz baklavada sezonluk malzeme teminini yaptığımız için fiyat artışını baklavaya yansıtmadık" dedi.
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