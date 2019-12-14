Fıstıkçılardan baklavacıların 'stok' iddiasına tepki

Mustafa KANLI, Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP ile özdeşleşen baklava fiyatlarının fıstığın stok yapılarak yükseltildiği iddiası fıstık sanayicilerinin tepkisine yol açtı. Gaziantep Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, fıstık fiyatlarında artış olmadığını, stok iddialarının da gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Fıstığın tamamı piyasaya satıldı. Baklava fiyatlarını artırmak için fıstığı günah keçisi yapmasınlar" dedi. Gaziantepli baklavacılar da fiyatlarının bir yıldır aynı olduğunu ve herhangi bir artışın söz konusu olmadığını söyledi.

Kentte bazı baklavacıların ürünlere zam yapması tüketicilerin tepkisini çekti. Fiyat artışına ise fıstık fiyatlarında yaşanan artışların neden olduğu öne sürüldü. Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Neşet Uçar, fıstık fiyatlarının artmadığını ve baklavacıların keyfi zam yaptığını öne sürdü. Fıstık fiyatlarında geçen yıla oranla anormal bir artış olmadığını belirten Uçar, "Antep Fıstığı ağacı kendi özelliği itibarı ile 1 yıl fıstık verir 1 yıl vermez. 2018 yılı mahsulü Antep Fıstığı'nda var yılıydı. Yaklaşık 220 bin ton civarında rekoltemiz vardı. 2018 yılının var yılı olması sebebi ile 2019 yıldaki rekolte yaklaşık 40 bin tondu. Bizim rakiplerimiz olan İran ve Amerika'da 2018 yılında mahsul olmaması nedeniyle bizim yaklaşık olarak 50 bin ton fıstığımız ihraç edildi. Bu sene 2018 devirle 40 bin ton rekolteyle sezonu geçireceğimize inanıyoruz. Fakat bazı dernek başkanlarının spekülatif konuşmaları çiftçiye geri adım attırmaktadır. Boz iç 250 lira olur denirse çiftçide bir beklenti oluyor ve ürününü satmıyor. Bunun yanı sıra 2019 yılı sezonun da açılış fiyatı yüksekti ve stokçu oluşmadı. Fıstığın tamamı çiftçinin elindeydi ve tamamı satıldı. Fiyatlardan şikâyetçiler fakat sezon açılışında boz fıstık içi 155 liraydı. Yok, yılı olmasına rağmen şu anda 170 lira civarında" ifadelerini kullandı.