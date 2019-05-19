Fıstıktan reçel yaptılar, siparişlere yetişemiyorlar

Gaziantep’te yaşayan Gürsel-Hüseyin Güner çifti Antep fıstığından reçel yaptı. Çift, kilosu 40 liradan satışı sundukları reçelin siparişlerine yetişmekte zorlanıyor.

Gaziantep’te emekli olduktan sonra reçel işine giren Gürsel-Hüseyin Güner çifti, kendi imkanlarıyla evlerinde 25 çeşit reçel hazırlayıp kentteki marketlere ve şarküterilere satıyor. Özellikle süt, kekik, kantaron, adaçayı, yeşil zeytin, limon, patlıcan ve kabaktan farklı reçeller yapan çift, Antep fıstığından da reçel yaptı. Daha önce tatlılarda, baklavada, çikolatada, lokumda ve daha farklı pek çok alanda kullanılan Antep fıstığının reçelini yapan Güner çifti, yaptıkları reçelleri hem vatandaşlara hem de kentteki şarküterilere ve marketlere satarak aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

"Fıstık reçelinin olmadığını fark edip denedik"

Fıstık memleketinde fıstık reçelinin olmadığını ve bu nedenle denemek istediklerini söyleyen Gürsel Güner, "Gaziantep fıstık memleketi olduğu halde burada fıstık reçelinin olmadığını fark ettik. Biz de deneyelim, yapalım dedik ve yaptık. Yaptıktan sonra olabildiğini gördük. Yani tadına bakan, yiyen çok beğeniyor. İlk yapınca da vatandaştan farklı tepkiler aldık. Antep fıstığının reçeli mi olur falan diyenler bile oldu. Biz de her şeyi yapılıyor, reçeli neden olmasın dedik ve eşimle birlikte yaptık. Zaten vatandaşlar da yedikten sonra çok beğeniyorlar. Biz de öncesinde tattırarak satıyoruz vatandaşlara" dedi.

Fıstık reçelinin yapım aşamalarından bahseden Güner, "Önce fıstıkları yeni meyve iken daha sertleşmeden ağaçtan topluyoruz. Sonrasında topladığımız fıstıkları dallarından ayırıyoruz ve sıcak su ile kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra fıstıklarımız reçel işlemine hazır hale geliyor. Sonrasında ise şerbetini kaynatıp fıstıkları şerbetin içine katıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Biraz dinlendirdikten sonra da kavanozlara koyuyoruz ve hazır hale geliyor" ifadelerini kullandı.