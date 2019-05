Fıstıktan reçel yaptılar, siparişlere yetişemiyorlar

"Fıstığın her çeşit ürünü var ama reçeli yoktu"

Reçel yapım aşamalarında eşine her türlü desteği veren Hüseyin Güner ise, "Gaziantep fıstık memleketi ve burada fıstığın her çeşit ürünü var. Biz de her türlü ürünü var ama reçeli yok dedik. Niye olmasın diye düşünürken eşimle beraber denedik. Çok denemenin sonucunda ise fıstık reçelini yaptık, başardık. Yaptıktan sonra çevremize sunduğumuzda da önce çok şaşırdılar ama sonrasında çok beğendiler" diye konuştu.

Fıstık reçelinin fiyatı hakkında da bilgi veren Hüseyin Güner, "Fıstık reçelimizi yaptıktan sonra kavanozlayıp satıyoruz. Kavanozlarda satılan 250 gramlık, 500 gramlık, 1 kilogramlık boyutlarımız var. Bunların 250 gram olanını 10 TL’ye, 500 gram olanını 20 TL’ye ve 1 kilogram olanı ise 40 TL’ye satıyoruz" şeklinde konuştu.

"25 çeşit reçel yapıyoruz"

Reçel işine emekli olduktan sonra can sıkıntısı ile başladıklarını ve işin bu noktaya geleceğini tahmin etmediklerini aktaran Güner, "Biz bu işe emekli olduktan sonra başladık. Bugüne kadar eşimle beraber 25 çeşit reçel yaptık. Bunların arasında kimsenin yapmadığı kekik, kantaron, koruk, adaçayı ve son olarak da fıstık reçeli gibi reçeller var. Yani hala düşünüyoruz daha farklı neler yapabiliriz diye ve aklımıza gelen her çeşit reçeli yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken hem can sıkıntımızı gideriyoruz hem de emekli olduktan sonra bizim için bir ek gelir kapısı oluyor. Biz bu işe bir sene önce başladık ve şu aşamada iyi ki başlamışız diyoruz" diye konuştu.