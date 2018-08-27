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Fitbit Charge 3 tanıtıldı! İşte fiyatı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.08.2018 08:44 | Son Güncelleme

Fitbit’in bir süredir gelişim aşamasında olan yeni akıllı bilekliği Charge 3 nihayet resmiyet kazandı! İşte Fitbit Charge 3 özellikleri ve fiyatı.

Fitbit Charge 3 tanıtıldı! İşte fiyatı!

Giyilebilir teknoloji sektörünün önemli isimlerinden biri olan Fitbit, yakında yeni akıllı bilekliği Charge 3’ü satışa sunacak. Bir süredir teknoloji gündeminin de önemli başlıklarından biri haline gelen Charge 3 nihayet resmiyet kazandı.

Fitbit’in yeni akıllı bilekliği Charge 3, ilk bakışta fiziksel bir buton bulundurmaması ile dikkat çekiyor. Fitbit bilekliklerini kullananların da bileceği üzere, ABD merkezli şirketin ürünlerinde genelde fiziksel tuşlar bulunurdu. Fakat bu sefer ekran dokunmatik hale getirilince, fiziksel tuş kullanımına gerek görülmemiş.

Charge 3 ile gelen bir diğer yenilik ise SpO2 sensörü. Bu sensor kan içerisindeki oksijen oranını tahmin ederek, fiziksel aktivitelerde daha doğru sonuçlar ortaya çıkarıyor.

Öte yandan Fitbit Charge 3’ün ekran parlaklığı selefine oranla yüzde 40 artmış durumda. 15’ten fazla egzersiz modunun yer aldığı Charge 3’ün pili ise 7 güne kadar dayanıyor. Yüzme aktiviteleri için de uygun olan akıllı bilekliğin fiyatı ise 149.95 dolar olarak belirlenmiş.

Şimdilik Amerika’da ön siparişe sunulan Fitbit Charge 3’ün yakında global pazarda da raflardaki yerini alması bekleniyor. Normalde Fitbit Charge 3 fiyatı için “uygun” yorumunu yapabilirdik. Fakat mevcut kur oranının biraz yüksek olması, bu akıllı bilekliğin ülkemizdeki etiketini 1000TL dolaylarına çekecektir.

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Fitbit Charge 3

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