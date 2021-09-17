Fitbit horlamayı algılayacak

Akıllı saatler artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Kullandığınız telefon ile de entegre olarak sağlığınız hakkında önemli detaylar sunan saatler gün geçtikçe gelişmiş özellikler alıyor.

Akıllı saatler en çok sağlık özellikleri sebebiyle tercih ediliyor. Bu kapsamda fitbit akıllı saatler yeni bir özellik daha sunacak. Fitbit akıllı saatler artık sizin ya da yanınızdaki kişinin hormayıp horlamadığını anlayabilecek.

Buna göre size geri dönüş yapacak. Horladığınız ya da yüksek gürültülü bir yerde uyuduğunuzda tam olarak dinlenmemiş olabilirsiniz. Sabah yorgun uyandığınızda nedenini anlamak için artık akıllı saatinizden yardım alabileceksiniz. Fitbit, özelliğin kullanılabilmesi için uyumadan önce en az yüzde 40 pil seviyesi öneriyor. Ayrıca, horlama verileri otomatik olarak kaydedilecek ancak istediğiniz zaman silme imkanınız da olacak.

Akıllı saatler arasındaki rekabetin ciddi anlamda arttığı bir dönemdeyiz. Geçtiğimiz günlerde Apple da yeni akıllı saat serisini tanıttı. Birbirinden farklı özellikler sunan bir çok marka en çok sağlık özellikleri sebebiyle tercih ediliyor. Ayrıca cihazınıza gelen çağrıları yönetmek ve mesajları görmek gibi pratik özellikler de akıllı saatlerin tercih edilmesini sağlayan seçenekler arasında.

Getir bir ülkede daha hizmet vermeye başladı

