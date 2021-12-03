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Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ‘negatif’e düşürdü

03.12.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" teyit ederken , kredi notunun görünümünü ise "negatif" olarak revize etti.

Fitch, Türkiye'nin kredi notu görünümünü ‘negatif’e düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" teyit ederken , kredi notunun görünümünü ise "negatif" olarak revize etti.

Fitch, 19 Şubat tarihli değerlendirmesinde, görünümü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

Görünüm değişikliğine ilişkin yapılan açıklamada gerekçe olarak prematüre parasal gevşemenin yarattığı güven kaybı gösterildi.

Fitch, görünüm değişikliğine gerekçe olarak Merkez Bankası'nın para politikasında erken bir gevşemeye gitmesi ve faizin daha fazla düşürülmesine yönelik beklentiyi gösterdi.

Kurum, Türkiye'nin düşürülen notunun, "para politikası güvenirliğinin zayıflığı, yüksek enflasyon, düşük dış likidite ve jeopolitik riskler" bağlamında belirlendiğini açıkladı.

Fitch, yıl sonu enflasyon tahmini olarak da yüzde 25'i telafuz ediyor.

Büyüme beklentisi yüzde 10,5

Kurum, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ekonomi politikasının yönetimini etkileyeceğini öngörüyor.

Kredi derecelendirme kurumu, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini de yüzde 9,2'den yüzde 10,5'e çıkardı.

2022 yılı büyüme tahmininin ise yüzde 3,5'ten yüzde 3,6'ya yükseltildiği kaydedildi.

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