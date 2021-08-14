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Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi: "Siyasi kaygılar, Merkez Bankası'nın faizi artırma kabiliyetini sınırlıyor"

14.08.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini açıkladı.

Fitch, Türkiye'nin notunu ve görünümünü değiştirmedi: "Siyasi kaygılar, Merkez Bankası'nın faizi artırma kabiliyetini sınırlıyor"

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "BB-" , görünümünü ise "durağan" olarak teyit ettiğini açıkladı.

Bloomberg HT'nin haberibe göre Fitch Ratings, 19 Şubat tarihli değerlendirmesinde de Türkiyenin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize etmişti.

Kurum, Türkiye için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,3'ten yüzde 7,9'a yükseltti.

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin notu yüksek finansman gereksinimlerini, jeopolitik riskler tarafında ise zayıf para politikasını, yüksek enflasyonu ve düşük dış likiditeyi yansıtıyor."

Kurum, durağan görünümün ise enflasyona bağlı belirsizliği, Merkez Bankası bağımsızlığının bulunmamasını ve 2023'e kadar yapılacak genel seçimler öncesindeki istikrarın bozulma potansiyelini yansıttığını aktardı.

Fitch Ratings, siyasi kaygıların yükselen enflasyona rağmen Merkez Bankası'nın politika faizini artırma kabiliyetini sınırlandırdığını dile getirdi:

"Olumlu baz etkisi ve yavaşlayan iç talep nedeniyle enflasyonun 2021 sonunda yüzde 16,9'a gerilemesini bekliyoruz. Bu durumda kısmi olarak daha sıkı finansal koşullar, 2020 kredi teşvikinin aşamalı olarak kaldırılması ve bireysel kredi büyümesini hedefleyen tedbirlerin uygulamaya konması nedeniyle kredi büyümesindeki belirgin yavaşlama da rol oynayacak."

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