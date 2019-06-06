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Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan kadını 112 ekipleri kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2019 22:02 | Son Güncelleme

Muğla’nın Fethiye ilçesinde karnındaki fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kadın kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı.Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Dip mevkisinde ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin (46) karnındaki ağrı nedeniyle hareketsiz kaldı.

Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan kadını 112 ekipleri kurtardı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde karnındaki fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan çoban kadın kurtarılıp hastanede tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi Dip mevkisinde ormanlık alanında eşiyle keçi otlatan Havana Keskin (46) karnındaki ağrı nedeniyle hareketsiz kaldı. Keskin’in eşi, karısını kendi imkânlarıyla bir süre taşımaya çalıştı. Keski’nin eşi daha faza taşıyamayınca 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekipleri ve bölgede bulunan vatandaşlarında yardımıyla Keskin yaklaşık 2 saatte sedyeyle taşımanın ardından ambulansa ulaştırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kesik ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Keskin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan kadını 112 ekipleri kurtardı

Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan kadını 112 ekipleri kurtardı

Fıtık ağrısı nedeniyle dağda mahsur kalan kadını 112 ekipleri kurtardı

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