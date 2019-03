Fıtık ameliyatı için hastaneye giden küçük çocuğun testisinin alındığını iddia edildi

Manisa’da 2016 yılında prematüre olarak doğan ve doğumdan yaklaşık 2 ay sonra kasık fıtığı ameliyatı olan 3 yaşındaki Kaan Can Sezer’in ameliyat sırasında sol testisinin de alındığı iddia edildi. Sezer çifti ameliyatı yapan doktordan şikayetçi olurken, doktor hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan iki çocuklu Kerem-Hatice Sezer çifti 3 yaşındaki küçük oğulları Kaan Can Sezer’i sünnet ettirmek için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine götürdü. Doktor tarafından yapılan muayene sonrası minik çocuğun sol testisinin olmadığı ve ameliyatı yapan doktora götürülmesi istendi. Hayatlarının şokunu yaşayan Sezer çifti ameliyatı yapan doktor hakkında hem şikayetçi oldu hem de olayı yargıya taşıdı.

Biri 4 yaşında Yağız, diğeri 3 yaşında Kaan Can isimli iki erkek çocuğu bulunan Sezer çifti, küçük oğullarının sol testisinin henüz 2 aylıkken yapılan kasık fıtığı ameliyatında alındığını yaklaşık 3 yıl sonra öğrenmenin şokunu yaşadı. Durumun şokunu yaşanan baba Kerem Sezer, önce ameliyat raporlarına ve ameliyatı yapan doktora ulaştı ardından da konuyu adli makamlara taşıdı. Baba Sezer, "Çocuğum sekiz aylıkken dünyaya geldi. Bir ay küvezde yattı. Hastaneden çıktıktan bir ay sonra Merkezefendi Devlet Hastanesine acile götürdük. Bizim çocuğumuzu ertesi gün çocuk cerrahisine sevk ettiler. Doktor hanımın yanına gittik, ameliyat olması gerekiyor dediler ve kan değerleri alınarak ertesi gün ameliyat edildi. Aynı gün de taburcu edildi. Benim çocuğum küvezden çıktığı için kan değerleri de çok aşırı derecede düşük olduğu halde ameliyat ettiğini, biz fıtık ameliyatı olduğunu biliyorduk. Meğersem çocuk yumurtalık ameliyatı da görmüş. Bunları biz geçtiğimiz bir buçuk ay öncesi Celal Bayar’a sünnet için götürdük orada öğrendik her şeyi. Oradaki profesör doktor dedi ki ’Bu çocuğu kim ameliyat ettiyse ona götürün.’ Biz sonra ameliyatı yapan doktora götürdük yine. Dedik ki bu çocuğun yumurtası yok. Bize dedi ki ’Ben çocuğun yumurtasını indirdim bağladım’ diye raporu var dedi. Biz de o zaman bize göster dedik. Ultrasonlar çekildi, bütün doktorlar baktı, başka doktorlara da gittik bu çocuğun hiçbir şekilde yumurtası yok. Doğduğunda çocuğun iki tane yumurtalı olduğuna dair raporları var, ne olduğu belirsiz şu an. Belli değil yani. Şuan adli mercilere de şikayetimiz var, cumhurbaşkanlığına da şikayetimiz var, İl Sağlık Müdürlüğüne de şikayetimiz var. Biz bu doktordan şikayetçiyiz. Benim çocuğum normal bir çocuk değil. Küvezden çıktıktan 20 gün sonra bile benim çocuğumu ameliyata alması bile sakıncalı ama yaptı, aldı, tamam kan değerleri çok düşükken niye ameliyat ettin? Ettin, o da güzel, niye taburcu ettin? Niye çocuk servisine başka birime aktarmadın? Bize hiçbir şekilde de bilgi vermiyor kendisi" dedi.