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Fıtık çilesine ozonlu çözüm

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.02.2019 13:14 | Son Güncelleme

Fizik Tedavi Uzmanı Dr.

Fıtık çilesine ozonlu çözüm

Fizik Tedavi Uzmanı Dr. Ferda Erkişi, boyun ve bel fıtığından şikayetçi olan hastalara ozon tedavisinin iyi geldiğini söyledi.
Ozon tedavisinin keşfinin 1840’lı yıllara dayandığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Fizik Tedavi Uzmanı Uzm. Dr. Ferda Erkişi, her perşembe yapılan hekim buluşmasındaki sunumunda “1900’lü yılların başından beri özellikle Almanya’da yaygın olarak kullanılan ve 1999 yılından beri ülkemizde de kullanılmaya başlanan ozon tedavisi, pek çok hastalık için destek tedavi olmuştur” diye konuştu.
Uygulama çeşitlerinin sistemik ve lokal olarak ikiye ayrıldığını da kaydeden Erkişi, “Tedavinin dozu, seansı, seans sıklığı kişiye ve hastalığına göre belirlenir. Birden fazla hastalık da olsa ozonla hepsinin çözümü var. Ozon tedavisi yöntemiyle bazı hastalıklarda kan tedavisi yapılırken, ağrılı hastalarda şikâyetçi olunan bölgelere lokal enjeksiyon, boyun ve bel fıtığından şikayetçi olan hastaların omurgalarının kenarında bulunan kaslara enjeksiyon yapılır. Bunun yanında diyabetik yaralar ve iyileşmeyen diğer yaralarda yaralı bölge, torba içine alınıp yara bakım kurallarına uygun bir şekilde tedavi edilir” ifadelerini kullandı.
Bakla yiyemeyenler dikkat
Bakla yiyemeyenler ve kontrolsüz hipertiroidi hastalarının çok dikkatli olması gerektiği ikazında bulunan Uzm. Dr. Ferda Erkişi şunları söyledi:
“Herhangi bir hastalığınız olmasa bile sağlıklı yaşlanmak, diz ve mafsal ağrılarından kurtulmak, eklem kıkırdak dokusunu sağlamlaştırmak, bağışıklık sistemini dengeye sokmak için ve vücut enerjisini arttırıp günlük aktiviteleri daha uyumlu yapabilmek için ozon tedavisini herkes yaptırabilir. Kirli havadaki yaşantımız antioksidan sistemine duyduğumuz ihtiyacı arttırır. Bunu aktive edecek tedavi yöntemi ise ozon tedavisidir. Kısacası ozon tedavisi ile hastalıklarla daha güçlü baş edebilirsiniz.”

Fıtık çilesine ozonlu çözüm

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