Fıtık uzmanı cerrahlar İzmir'de buluştu

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de, Fıtık Derneği ile Ege Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen 7. Ulusal Fıtık Kongresi başladı. 'Fıtık Cerrahisinde Güncel Yaklaşımlar' ana temasıyla düzenlenen kongre, karın duvarı fıtıkları konusunda çalışma yürüten ulusal ve uluslararası uzmanları bir araya getirdi.

Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongrenin açılışına Türk Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Seher Demirer, Fıtık Derneği Başkanı Prof. Dr. Melih Paksoy, Kongre Başkanı ve Ege Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, yurt içi ve yurt dışından cerrahlar ile davetliler katıldı. Açılışta konuşan Kongre Başkanı Prof. Dr. Sinan Ersin, sağlık alanında inovatif çözümlerin hızla gerçekleştiğini ifade ederek, "Minimal invaziv yaklaşımlar gibi son 20 yılda özellikle robotik cerrahideki yenilikler de hastalarımıza daha konforlu tedavi seçenekleri sunmamıza olanak sağladı. Bu hızlı gelişim içerisinde bizler de diğer meslekler gibi değişimin farkına vararak kendimizi sürekli yenilemek mecburiyetindeyiz. İşte bu amaca hizmet eden kongremizin hepimize büyük katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

ULUSAL VE ULUSLARARASI 38 KONUŞMACI KATILDI

Kongre bilimsel programı konusunda bilgi veren Prof. Dr. Ersin, "Kongremizin bilimsel programında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden canlı olarak aktarılacak ameliyatlar sayesinde yurt dışından gelen meslektaşlarımızın vakalara yaklaşım biçimlerini, kullandıkları teknikleri ve çözüm önerilerini beraberce izleyeceğiz. Sonrasında da cumartesi akşamına kadar olan süreçte konuşmacılar toplam 6 adet panel ve konferansta güncel bilgilerini bizlerle paylaşacaklar. Bunun dışında elbette sözel ve video bildiri oturumlarımız gerçekleşecek. 34'ü ulusal, 4'ü de yurt dışından gelen toplam 38 konuşmacı aramızda olacak. Romanya'dan Victor Radu, İspanya'dan Miguel Angel Garcia Urena, Belçika'dan Filip Muysoms ve İngiltere'den Aali J. Sheen davetimizi kabul ederek İzmir'e geldiler. Kendilerine ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz cerrahların en sık yaptığı ameliyatların başında gelen fıtık cerrahisini tüm yönleriyle ele alan bu sunumların, bizlere büyük katkı sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

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