Fıtık, zaman kaybedilmeden tedavi edilmeli

İSTANBUL (AA) - Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, fıtığın kendiliğinden iyileşmediğini ve zaman kaybedilmeden tedavi edilmesi gerektiğini belirtti.

Ağalar, yaptığı yazılı açıklamada, karın duvarında potansiyel olarak zayıf bir kaç alanda ani karın içi basınç artışı olduğunda fıtık oluşabildiğine işaret ederek, fıtık oluşumunda etken olan bazı faktörleri, "yaşlanma nedeniyle doğal olarak kas ve fasya gruplarının zayıflaması", "eski kesi yerleri", "travmalar veya doğumdan beri var olan bozukluklar" şeklinde sıraladı.

Fıtık tanısının rutin hekim muayenesiyle fark edilebildiğine değinen Ağalar, cilt altında kabarıklık oluştuğunu, yaşlılarda görülen fıtıklarının kalıtsal veya edinsel olup olmadığını anlamanın kolay olmadığını anlattı.

Ağalar, uzun süre ayakta kalmanın ve oturmanın ağrıyı tetikleyebildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Fıtığın zaman içinde kendi kendine iyileşeceğine dair yanlış bir inanış var. Ortaya çıkan fıtığın geçmesini beklemek ya da kasık bağı, kemeri gibi destek aparatları kullanmak tedaviye yarar sağlamaz. Bununla birlikte egzersiz ve fizik tedavinin de etkinliği yoktur. Tüm fıtıkların ameliyat olmadan tedavisi mümkün değildir. Bu fıtıkları, beklemeden tedavi etmek son derece önemlidir."