HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fitness eğitmeni İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz etmişti! Şok savunma: Hapiste yatarım problem yok

Fitness eğitmeni İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz etmişti! Şok savunma: Hapiste yatarım problem yok

23.02.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2018 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen olayda gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldüren 33 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener, duruşmadaki savunmasında, ''Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var. Hapiste yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi.

Fitness eğitmeni İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz etmişti! Şok savunma: Hapiste yatarım problem yok

İstanbul Beşiktaş'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya tecavüz ettikten sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener, (33) ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener getirildi. Duruşmada maktul Nefise Dolapcı’nın eşi Murat Dolapcı ile kızı Nihal Dolapcı ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmadaki savunmasında sanık İbrahim Yener, "Bir insan geçmişine, ailesine güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım?

Screenshot_1

''HAPİSTE YATARIM PROBLEM YOK''

30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var. Hapiste yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" dedi. Mahkeme başkanının karar öncesi son sözünü sorması üzerine sanık Yener "Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Vereceğiniz her karar için hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

Screenshot_2

SİLAH YOLUYLA CİNSEL SALDIRI

Mahkeme heyeti sanık İbrahim Yener’e "Kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Silah yoluyla cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına hükmetti. Heyet İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Screenshot_3

(DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Neye uğradıklarını şaşırdılar! "Ben orada olmasaydım..."Neye uğradıklarını şaşırdılar! "Ben orada olmasaydım..."
Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"Rusya'dan 'Türkiye' açıklaması! "İlişkilere engel değil"
Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...Elma sirkesi yağ yakmaz, limonlu su zayıflatmaz, tarçın da...
Anahtar Kelimeler:
tecavüz Beşiktaş İlçesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Zelenskiy halka sesledi! "Erdoğan da destekliyor"

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

Ali Sunal ve eşi Nazlı Sunal'dan kötü haber

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

'Çok gizli fotoğrafları var, herkesten sakladığı...'

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

Berkay Ateş'ten 'Simge Aköz' açıklaması! "Keyifle yaşıyorum"

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Tarkan'a 'mega' önlem! Büyük çaba sarf etti

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Eşini oğlunun en yakın arkadaşıyla yakaladı! Tepkisi şaşırttı

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.