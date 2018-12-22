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Fitness hocası tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 22:44 | Son Güncelleme

 BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapcı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener tutuklandı.

Şengüler YEŞİL/İstanbul,(DHA) - BEŞİKTAŞ'ta apartman görevlisi Nefise Dolapcı'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Yener'in, Nöbetçi İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadesi alındı. İbrahim Yener, apartman görevlisi Nefise Dolapcı'yı öldürdüğü ve kaçarken nişanlısı Bahar Ö.'nün telefonunu, parasını ve arabasını aldığı gerekçesiyle "Kasten Öldürme" ve "Yağma" suçlarından tutuklanması talep edilerek mahkemeye sevk edildi.

İbrahim Yener, mahmekece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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