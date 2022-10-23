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Fitness zinciri MacFit’in kurucusu Rainer Schaller'i taşıyan uçak düştü! Türkiye'de de şubeleri vardı, cesetler deniz yüzeyinde bulundu

23.10.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en büyük fitness zinciri MacFit’in kurucusu Rainer Schaller'i taşıyan uçak Kosta Rika'da düştü. Türkiye'de de çok sayıda şubesi bulunan Mac Fit fitness salonlarının dünyaca ünlü sahibi Schaller'dan haber alınamazken, uçağın düştüğü bölgede denizde yüzen iki ceset bulunduğu açıklandı.

Fitness zinciri MacFit’in kurucusu Rainer Schaller'i taşıyan uçak düştü! Türkiye'de de şubeleri vardı, cesetler deniz yüzeyinde bulundu

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden MacFit’in kurucusu Rainer Schaller’ı taşıyan uçakla dün iletişim kesilmişti. Schaller ile beraber 5 yolcuyu taşıdığı belirtilen uçak Meksika’dan Kosta Rika’ya gidiyordu. Kosta Rika basını, uçakla iletişimin kesilmesinin ardından sabah saatlerinde kötü haberi duyurdu.

DENİZ YÜZEYİNDE İKİ CESET BULUNDU

Sabah saatlerinde denizde yüzen iki ceset bulunduğu açıklanırken, cesetlerin Schaller’ın uçağının düştüğü bölgede olduğu belirtildi. Kosta Rika’da Kamu güvenliği bakan yardımcısı Martín Arias, denizde bulunan enkazın “görünüşe göre” düşen uçaktan geldiğini söyledi.

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İNİŞ SIRASINDA RADARDAN KAYBOLDU

Sivil havacılık otoritesi direktörü Fernando Naranjo, Kosta Rika basınına yaptığı açıklamada, “Uçak, Limón havaalanına inmek üzereyken yaklaşık 25 mil (yaklaşık 40 km) önce radardan kayboldu. Uçakla en son iki bin fit yükseklikte iletişim kurulmuştu.” dedi.

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MACFİT'TEN AÇIKLAMA

Dünyanın en büyük fitness zincirlerinden MacFit tarafından yapılan ilk açıklamada, uçakta Schaller’in olduğunu doğrulanırken onunla birlikte kız arkadaşı ve iki çocuklarının da bulunduğu ifade edildi.

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Arama çalışmalarının kötü hava şartları nedeniyle sekteye uğradığı belirtilirken, uçağın neden düştüğüyle ilgili net bir bilgi paylaşılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası macfit

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