Fito ayaklanması! Çete üyeleri Ekvator'u kan gölüne çevirdi, olaylar Peru'ya sıçradı... Yeni görüntüler: Gardiyanları rehin alıp tek tek astılar

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçmasının ardından ülke adeta savaş alanına döndü. Kartel üyeleri ülke genelinde ayaklanırken, bir televizyon kanalını bastı. Sunucunun cebine paylayıcı koyan çete üyeleri bir yandan da üniversite ve hapishanelere saldırdı. İsyancılar, rehin aldıkları gardiyanları tek tek asarken ordu sokağa indi. Ekvador'un komşusu Peru da artan şiddet olayları sonrası alarma geçti, kuzey sınırında OHAL ilan etti.