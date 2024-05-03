Fito krem güneş lekelerine iyi gelir mi? Fito krem sivilce için kullanılır mı?

Fito krem, cilt bakım uzmanları tarafından yaygın olarak tavsiye edilen krem türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Cilt sağlığı üzerinde çeşitli olumlu etkilere sahip olduğu değerlendirilen bu kremin, hücre hasarını gidermede ve hasar gören hücreleri yenilemede aktif bir rol oynadığı söylenmektedir. Düzenli kullanımda kısa süre içerisinde fayda sağlayan bu kremin bir hekim tarafından önerildiği takdirde kullanılması gerekmektedir.

Fito krem nedir?

Fito krem, 10 g’lık, 20 g’lık ve 40 g’lık alüminyum tüplerde satışa sunulan ve yalnızca eczanelerden satın alınabilen bir krem çeşididir. Homojen bir kıvama sahip olan bu kremin rengi beyaz renktir. Bu kremin etken maddesi triticum vulgare sulu ekstresidir. Bu etken maddesiyle birlikte ayrıca setostearil alkol, polietilen glikol, sorbitol, gliserin gibi yardımcı maddeleri de bünyesinde barındırmaktadır. Ayrıca koriander ve lavanta esansı gibi maddeler de içermektedir. Fito krem cilt üzerindeki yüzeysel deri dokusu sorunlarının giderilmesinde kullanılmaktadır.

Fito krem günümüzde birçok kişi tarafından kullanılan krem türlerinden biri olarak bilinir. Bu noktada fito krem ne için kullanılır konusu gündeme gelebilmektedir. Bu kremin en belirgin özelliği deri dokusu hasarlarını gidermesi ve cilt yenileyici özelliği taşımasıdır. Fito kremin kullanım alanları genel olarak şu şekildedir:

Sedef hastalığı veya egzama gibi cilt sorunlarında,

Uzun süre yatma pozisyonunda kalmaktan kaynaklı meydana gelen cilt yaralarında,

Sünnet gibi durumlar sonrası ortaya çıkan yaraların tedavisinde,

Soğuk havadan dolayı oluşan dudak çatlaklarında,

Suçiçeği hastalığı sonrasında görülen kızarıklıkların tedavisinde,

Meme başı veya karın çatlaklıkları problemlerinde,

Yaşlılıktan kaynaklı cilt yüzeyinde meydana gelen hasarların iyileştirilmesinde yaygın olarak tercih edilmektedir.

Fito krem güneş lekelerine iyi gelir mi?

Fito krem kullanım alanı son derece geniş olan krem türlerinden biridir. Bu krem birçok cilt sorununun giderilmesinde etkin bir role sahiptir. Cilt yüzeyinde görülen renk dengesizliğinin giderilmesinde de etkili olduğu söylenen bu kremin aynı zamanda güneşten dolayı oluşan lekelere de iyi geldiği değerlendirilmektedir. Bu kremin düzenli kullanımda güneş lekelerini hafifletmekte ve zaman içerisinde de yok etmekte olduğu söylenmektedir. Yüz bölgesine kullanılabilen bu kremin gün içerisinde 2 defa uygulanması önerilmektedir.

Fito krem sivilce için kullanılır mı?

Fito krem içerisinde bulunan etken maddelerden dolayı cilt yüzeyinde meydana gelen çeşitli rahatsızlıkların giderilmesinde etkili bir krem olarak değerlendirilmektedir. Cilt sağlığına önemli katkıları bulunduğu söylenen bu kremin sivilce sorununda da etkiye sahip olduğu yönünde değerlendirmeler vardır. Bu değerlendirmelere göre;

Sivilceli olan bölgelere düzenli bir biçimde uygulandığında kısa süre içerisinde sivilce problemini ortadan kaldırmaktadır.

Bunun yanı sıra sivilce izlerinin giderilmesinde de etkili olmaktadır.

Bu kremin bünyesinde yer alan maddelere karşı alerjisi olan bireylerin kullanması önerilmemektedir. Ayrıca her şeyde olduğu gibi bu kremin uzun süre kullanılmaması ve kullanmadan önce uzman bir hekime danışılması önemli bir konudur.

Bu bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi bir sorununuz varsa lütfen doktorunuza danışınız.





