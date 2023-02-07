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Fitoterapi ile pankreas kanseri tedavisi nedir? Fitoterapi pankreas kanseri tedavisine iyi gelir mi?

04.02.2023 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çağımızda pek çok kişiyi vuran ve çok ciddi bir hastalık olan kanser, fitoterapi uygulamaları ile yardımcı tedavi yapılabilir. Kanserin tedavisi için mutlaka bir uzman hekime danışmak gerekir. Uzman bir doktorun tavsiyeleri doğrultusunda fitoterapiye başvurulabilir. Fitoterapinin hangi kanser türlerinde kullanılabileceği merak edilen bir konudur. Pek çok kişi pankreas kanserinde bu tedavi yöntemine başvurulup başvurulamayacağını merak etmektedir.

Fitoterapi ile pankreas kanseri tedavisi nedir? Fitoterapi pankreas kanseri tedavisine iyi gelir mi?

Pankreas kanseri çok ciddi bir hastalıktır ve başarılı bir tedavi için erken teşhis çok önemlidir. Tedavi sürecinin olumlu olması ve iyileşme sürecinin hızlanması için tıbbi tedavilerin yanında fitoterapiye de başvurulabilir. Pankreas kanseri fitoterapi uygulaması için öncelikle bir doktora danışmak gerekir. Çünkü hastanın çeşitli bitkisel kaynaklara hassasiyeti olabilir. Pankreas kanseri fitoterapi tedavisi için doğru uygulamaları tercih etmek oldukça önemlidir.

Pankreas kanseri fitoterapi tedavisi nedir?

Pankreas kanseri oldukça ciddi ve zor bir hastalıktır, erken teşhis ve doğru tedavilerle önlenebilir ve tedavi edilebilir. En önemli faktörün erken teşhis olduğu unutulmamaktadır. Ancak pek çok kişi hastalığı 4. evrede fark etmektedir. Yine de doğru modern tıp uygulamaları ile pankreas kanserini tedavi edebilmek mümkündür. Bunun yanında fitoterapi pankreas kanseri tedavisinde destekleyici bir uygulama olarak kullanılabilir. Pankreas kanserinde fitoterapiye başvurulmasının nedenleri ise şu şekilde sıralanabilir:

  • Kanserli hücrelerle savaşmak
  • Kemoterapi ve radyoterapinin etkisini artırmak
  • Kanserli hücrelerin diğer organlara yayılmasını engellemek
  • Hastalıktan ya da tedavilerden kaynaklı yan etkileri azaltmak
  • Bağışıklık sistemini destekleyerek vücudu diğer hastalıklara karşı korumak

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Pankreas kanserine ne iyi gelir?

Pankreas kanserine ne iyi gelir sorusu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Pankreas kanserine ne iyi gelir sorusuna tam bir cevap vermek mümkün değildir çünkü her kişinin tedaviye ve ihtimallere verdiği tepki farklıdır. Bu nedenle pankreas kanserinde fitoterapi uygulamaları herkese yapılamaz. Çünkü bitkilerin toksin etkileri her kişide aynı yan etkiyi oluşturmaz. Hastaların genel sağlık durumları, vücut yapıları ve hastalıklarının evresine göre doğru fitoterapi uygulaması tercih edilmelidir. Bu nedenle mutlaka bir doktora başvurulmalıdır. Pankreas kanserine iyi gelen bitkiler şu şekilde listelenebilir:

  • Yeşil çay: EGCC (epigallokatesin-3-gallat) içeren yeşil çay, biyolojik bir bileşendir. Pankreas tümörünün oluşmasına ve çoğalmasına engel olmaktadır.
  • Sinirotu ve meyankökü çayı: Glikozu hücre seviyesinde tutmaya yardımcı olan bir molekülü bulunan meyankökü aynı zamanda iltihap karşıtı bir özelliğe sahiptir. Bu sayede pankreasın iyileşmesine yardımcı olur.
  • Fesleğen ve adaçayı: Fesleğen iltihabı azaltmaya yardımcı olan bir bitkidir. Böylece pankreası arındırır.
  • Meryemana dikeni: Karaciğer ve pankreası onarmaya yardım eden bir flavonoid içerir ve ismi silimarindir. Bu sayede pankreasın sağlığını iyileştirerek kanser tedavisine de yardımcı olmaktadır.

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fitoterapi pankreas kanseri

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