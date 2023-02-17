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Fitoterapi ile zayıflama mümkün mü? Kilo vermede fitoterapinin faydaları nedir, kimler kullanabilir?

04.02.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitkilerin şifalı kaynakları kullanılarak yapılan tedavi yöntemine fitoterapi adı verilir. Modern tıpta da geçerliliği kabul edilen bu uygulamanın yararları kanıtlanmıştır. Bu sayede çeşitli hastalıkların tedavisinde destekleyici uygulama olarak tercih edilebilir. Aynı zamanda bazı hastalıkların oluşumunu önlemek için de fitoterapiye başvurulabilir. Bunun yanı sıra kilo vermede de fitoterapi uygulamalarından yararlanılabilir. Peki, fitoterapi ile zayıflama uygulamasını kimler kullanabilir?

Fitoterapi ile zayıflama mümkün mü? Kilo vermede fitoterapinin faydaları nedir, kimler kullanabilir?

Bitkiler yalnızca hastalıkları ve yaraları iyileştirmeye değil aynı zamanda sağlıklı bir şekilde zayıflamaya da yardımcı olur. Vücuttaki vitamin ve mineral eksikliklerini karşılayan bu bitkiler, metabolizmayı da etkileyerek kilo vermeyi kolaylaştırabilir. Fitoterapi ile zayıflama hem kolay hem de sağlıklı bir yöntem olarak görülse de doktor kontrolünde uygulanmalıdır. Ülkemizde oldukça sık yaşanan aşırı kilo probleminde de fitoterapiden yardım alınabilir. Bitkilerin vücuda faydasına dayanan bir tedavi modeli olduğu için kilo vermeyi de kolaylaştırabilir.

Fitoterapi ile zayıflama uygulamasını kimler kullanabilir?

Kilo vermek isteyen kişiler pek çok yönteme başvurabilir. Bunlar arasında ne yazık ki sağlıksız diyetler de yer almaktadır. Ancak bunun yerine sağlıklı bir beslenme düzeni, spor ve fitoterapi uygulamaları çok daha etkilidir. Kişi sağlıksız beslenme diyetleri nedeniyle ihtiyacı olan vitamin, mineral ve bileşenleri alamayıp farklı hastalıklara yakalanabilir. Bunu önlemek için düzenli ve dengeli beslenme ve doğru bitkilerden yararlanma oldukça önemlidir. Kilo verirken herkese fitoterapi uygulanamayabilir ya da her hastaya aynı bitkisel kaynak önerilemeyebilir. Bunun nedeni kişilerin yaşı, hastalık geçmişi, genel sağlık durumu, hassasiyetleri birbirinden farklı olmasıdır. Fitoterapi ile kilo verme uygulamalarında kişilerin dikkatli olmasını gerektirir. Mutlaka bir doktor muayenesinden geçtikten sonra bu uygulama tercih edilmelidir.

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Fitoterapi ile kilo verilir mi?

Bitkisel kaynakların vücut üzerindeki etkileri kanıtlanmıştır. Dolayısıyla kilo verirken fitoterapi bitkileri kullanılabilir. Fitoterapi ile kilo verme uygulamasında kullanılan bu bitkiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Yeşil çay: Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını artırdığı için kilo vermeyi hızlandırır.
  • Ananas: İçinde bromelanin bulunduğu için sindirimi kolaylaştırır ve bağırsakların çalışmasına yardım eder.
  • Acı kırmızıbiber: Metabolizmayı hızlandırıp yağ yakımını artırır ve bu sayede daha hızlı kilo vermeyi sağlar.
  • Sinir otu: Bu bitkinin tohumlarında bulunan müsilaj sayesinde tokluk hissi elde edilebilir.
  • Tarçın: İştahı kontrol etmede önemli bir role sahiptir. Aynı zamanda kandaki şekerin yağ olarak depolanmasını sağlar.
  • Garsinya: Meyve ve kabuk ekstrelerindeki hidroksisitrik asit sayesinde iştahı baskılar, karbonhidratları yağa dönüştürür ve vücut ağırlığı artışının önüne geçer.
  • Avokado: Kan şekerini dengeleyerek acıkma hissini geciktirir.
  • Yağlı kuru yemişler: Omega-3 bakımından zengin ve glisemik endeksi düşük kuru yemişler, zayıflamaya yardımcı olur.

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Anahtar Kelimeler:
fitoterapi kilo verme zayıflama

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