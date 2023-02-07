Fitoterapi nedir, nasıl uygulanır? Fitoterapi ne işe yarar, hangi hastalıklara iyi gelir?

Hastaların fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarını hafifletmek amacıyla başvurulan fitoterapi, şifalı bitkilerin iyileştirici etkisinden yararlanır. Fitoterapi ne demek sorusu, özellikle çeşitli hastalıklarla boğuşan kişiler tarafından merak edilmektedir. Fitoterapi tedavisinde aktif olarak çaylar, yağlar, merhemler, losyonlar kullanılır. Aynı zamanda fitoterapinin pek çok medikal tedavinin yanında destekleyici bir tedavi olarak kullanıldığı da söylenebilir.

Fitoterapi tedavisi alternatif tıpta sıkça başvurulan yöntemlerden biridir. Fitoterapi yöntemi farmakognozi ana bilim dalı dâhilinde değerlendirilir ve bitkilerin şifalı gücünden yararlanılır. Tıp alanında uzman kişiler de çeşitli hastalıkların tedavisinde fitoterapi bitkilerine başvurur. Ancak tabi ki her hasta için aynı fitoterapi uygulaması aynı olmaz. Farklı durumlara, hastalıklara, sağlık geçmişine, yaşa sahip kişiler için fitoterapi uygulamaları farklı olmalıdır. Bunun kararını da alanında uzman kişi, hastayı inceledikten sonra verir. Doğru yöntemleri ve bitkiler kullanmaya yönelik bir tedavi planı oluşturur.

Fitoterapi ne demek?

Fitoterapi "fito" ve "terapi" kelimelerinin birleşmesinden oluşmuş bir kelimedir. Kelimenin diret anlamı bitki terapisi olarak çevrilebilir. Antik Yunancaya dayanan bu kelime ve yöntem uzun zamandır hayatımızda olan ve hâlâ rağbet gören alternatif tıp yöntemidir. Bitkilerle yapılan tedavi olarak da bilinen fitoterapi geleneksel Çin tıbbının bir parçasıdır. Aynı zamanda geleneksel Avrupa natüropatisinin de önemli bir parçasıdır. Yüzyıllık bir gelişimi olan fitoterapide şifalı bitkilerden hem geleneksel hem de modern ekstraksiyon yöntemlerini kullanarak etkili ve pratik çözümler bulmak şeklinde uygulanır.

Fitoterapi ne işe yarar?

Fitoterapi ne işe yarar sorusu oldukça merak edilir. Bu tedavi yönteminin işlevi, kullanılan bitkiye göre değişiklik gösterir çünkü her bitki vücutta aynı etkiyi yaratmaz. Fitoterapide çok sayıda bitki kullanılması, bu tedavi yönteminin çeşitli medikal uygulamaları destekleyici olmasını da sağlar. Fitoterapi tek bir şeye iyi gelmez, kullanılan yöntem ve bitkilere göre pek çok hastalığın tedavisinde ve desteklenmesinde kullanılır. Bitkisel kaynaklı bir çözüm olsa da fitoterapi uygulamasında mutlaka bir doktor kontorlü ve yönlendirmesi olması gerekir. Çünkü bitkisel ürünlerin yanlış kullanımı vücutta toksin etkilere, alerjilere ya da ciddi yan etkilere neden olabilir.

Fitoterapi nasıl uygulanır?

Fitoterapi uygulamaları kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için fitoterapi nasıl uygulanır sorusuna net bir yanıt vermek mümkün değildir. Çünkü her hastanın genel sağlık durumu, hastalık geçmişi, hassasiyetleri, vücut yapısı aynı değildir. Fitoterapi uygulanacak hasta için özel bir tedavi planı çıkarılmalıdır. Aynı zamanda fitoterapi uygulamasının alanında uzman kişiler tarafından uygulanması da oldukça önemlidir. Bu alanda eğitim almış kişilerden fitoterapi tedavisi almak güvenlidir. Bu tedavi yöntemi, rasyonel bir bilimdir ve kanıta dayalıdır.

Fitoterapide kullanılan bütün bitkilerin biyolojik anlamda nasıl sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. Yani hangi hastanın hangi bitkiye nasıl bir reaksiyon vereceğini uzmanlar bilir. Buna yönelik olarak da doğru fitoterapi tedavi yöntemini uygular. Fitoterapi romatizma tedavisi gibi çeşitli hastalıkların tedavisi için başvurulan bir yöntemdir. Bu tedavinin içinde de farklı yöntemler vardır:

Krem, merhem ya da losyon formundaki bitkinin vücudun belli bir bölümüne uygulanması

Birden fazla bitkinin karıştırılıp bir karışım halinde çeşitli formlarda vücuda alınması

Bitkilerin ağız yoluyla ilaç ya da ekstraktlar şeklinde alınması

Taze suyu çıkarılan bitkinin suyunun içilmesi ya da bitkinin direkt besin olarak tüketilmesi

Bitkilerden özüt elde edilip bunun çay olarak demlenmesi ya da suda eritilip tüketilmesi

Bitkilerden çıkarılan yağların masaj şeklinde uygulanması ya da vücutta bekletilmesi

Fitoterapide kullanılan bitkiler nelerdir?

Her hastalık için de aynı fitoterapi yöntemi ve bitkisi kullanılmaz. Bu yöntem içinde farklı tedavi şekilleri vardır. Hangisinin hangi hastalığa iyi geldiğini iyi bilmek gerekir. Fitoterapi çeşitli medikal tedavilerle birlikte kullanıldığında, hastalarda olumlu sonuçlar vermiştir. Örneğin beyin tümörü fitoterapi tedavisi ile daha hızlı bir şekilde çözülebilir. Bu noktada tabi ki önemli olan erken teşhistir. Doğru medikal uygulamalarla birlikte bu tedavinin kullanılmasıdır. Tek başına fitoterapi, hastalıkları iyileştirmeye yetmeyebilir. Ancak destekleyici niteliği ile bazı hastalıkların daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir. Fitoterapi bitkileri ve bunların faydaları:

Arnika: Güçlü bir iltihap geçiricidir. Hem harici hem de dâhili olarak kullanılabilen bir bitkidir. Özellikle şişlik, morluk ve burkulmaları gidermek için merhem şeklinde masaj olarak uygulanabilir. Dâhili olarak kullanımı için ise kesinlikle bir uzmanın gözetiminde kullanılmalıdır.

Güçlü bir iltihap geçiricidir. Hem harici hem de dâhili olarak kullanılabilen bir bitkidir. Özellikle şişlik, morluk ve burkulmaları gidermek için merhem şeklinde masaj olarak uygulanabilir. Dâhili olarak kullanımı için ise kesinlikle bir uzmanın gözetiminde kullanılmalıdır. Aynısefa bitkisi: Yanık, güneş yanığı ve yaraların iyileşmesinde harici olarak kullanılır. Aynı zamanda boğazda bulunan mukoza zarlarının iltihabında merhem, çay şeklinde özütlenebilir. Varis, çıban, hemoroid, egzama gibi problemler üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir.

Yanık, güneş yanığı ve yaraların iyileşmesinde harici olarak kullanılır. Aynı zamanda boğazda bulunan mukoza zarlarının iltihabında merhem, çay şeklinde özütlenebilir. Varis, çıban, hemoroid, egzama gibi problemler üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Papatya: Antibakteriyel, anti-inflamatuar ve antispazmodik özelliklere sahip bir bitkidir. Çay olarak tüketildiğinde soğuk algınlığına, mide-bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelebilir. Ayrıca diş eti iltihabı, sıyrık, hafif sivilce durumlarında da kullanılabilir.

Antibakteriyel, anti-inflamatuar ve antispazmodik özelliklere sahip bir bitkidir. Çay olarak tüketildiğinde soğuk algınlığına, mide-bağırsak enfeksiyonlarına iyi gelebilir. Ayrıca diş eti iltihabı, sıyrık, hafif sivilce durumlarında da kullanılabilir. Karahindiba: Karaciğer dostu olan bu bitki aynı zamanda detoks etkisine de sahiptir. Sindirimi uyarır, safra söktürücüdür, diürezi iyileştirmeye yardımcı olur. Çay, kahve ya da taze sıkılmış bitki suyu olarak tüketilebilir.

Karaciğer dostu olan bu bitki aynı zamanda detoks etkisine de sahiptir. Sindirimi uyarır, safra söktürücüdür, diürezi iyileştirmeye yardımcı olur. Çay, kahve ya da taze sıkılmış bitki suyu olarak tüketilebilir. Lavanta: Linalol ve linalil içeriği sayesinde lavanta yatıştırıcı, kaygıyı azaltıcı ve uykuya dalmayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Masaj ve solunumla kullanımı oldukça yaygındır. Migren ağrılarına iyi gelebilir.

Linalol ve linalil içeriği sayesinde lavanta yatıştırıcı, kaygıyı azaltıcı ve uykuya dalmayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir. Masaj ve solunumla kullanımı oldukça yaygındır. Migren ağrılarına iyi gelebilir. Melisa: Sakinleştirici özelliğe sahip melisa, stresi azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda radyasyonun zararlı etkilerini de vücuttan uzaklaştırabilir.

Sakinleştirici özelliğe sahip melisa, stresi azaltmaya yardımcı olur. Aynı zamanda radyasyonun zararlı etkilerini de vücuttan uzaklaştırabilir. Biberiye: Mide sorunlarına ve soğuk algınlığına iyi gelen biberiye, hafızayı güçlendirmeye ve konsantrasyonu artırmaya yardım eder. Romatizmal hastalıklarda da etkilidir.

Fitoterapi hangi hastalıklara iyi gelir?

Fitoterapi uygulamaları çeşitli medikal uygulamalarla birlikte kullanılabilir. Ancak yalnızca alanında uzman kişilerin yönlendirmesiyle bu tedaviye başvurulması gerekir. Eğer herhangi bir hastalığınız varsa belirtilere göre fitoterapi uygulamasına kendi başınıza başlamamalısınız. Mutlaka bir doktora danışıp hastalığınızın teşhis edilmesi gerekir. Aynı zamanda genel sağlık durumunuza göre doktorunuz farklı uygulamalar da önerebilir. Fitoterapi faydaları nedir diye merak ediyorsanız, bu uygulamada kullanılan şifalı bitkilerin neye iyi geldiğine bakabilirsiniz. Hastalığa ve kişiye göre kullanılacak bitkiler de farklıdır. Fitoterapi hangi hastalıklara iyi gelir sorusuna şu şekilde yanıt verilebilir:

Kadın hastalıkları

Astım

Şeker hastalığı

Aşırı kilo

Romatizma ve osteoporoz

Migren ve baş ağrıları

Böbrek ve idrar yolları hastalıkları

Uykusuzluk

Mide ve bağırsak hastalıkları

Alerji ve cilt hastalıkları

Kemoterapi sonrası tedavi

Depresyon, panik atak ya da sinir hastalıkları

Tiroit bezi hastalıkları

Solunum yolları hastalıkları

Bu hastalıkların tedavisinde fitoterapi kullanılacaksa mutlaka bir uzmandan destek alınması gerekir. Çünkü tedavinin doğru uygulanması oldukça önemlidir. Aksi takdirde hastalıklara iyi gelebilecekken, yanlış bir uygulama nedeniyle hastada kalıcı hasarlar meydana gelebilir.



