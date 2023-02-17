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Fitoterapi şeker hastalığı tedavisine iyi gelir mi, tedavi edilir mi? Şeker hastalığı tedavisinde fitoterapi nedir?

04.02.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şeker hastalığı çağımızın en tehlikeli ve en sık rastlanan hastalıklarından biridir. Özellikle ilerleyen yaşlarda kişilerin hayatında ciddi aksaklıklara yol açabilmektedir. Ancak sadece yetişkinlerde değil, çocuklarda da şeker hastalığına rastlanmaktadır. Bu hastalığın tedavisi için ilaç ve insülin kullanılır. Bunların yanında fitoterapi uygulamalarına da başvurulabilir. Peki, şeker hastalığında fitoterapi tedavisi uygulamaları nelerdir?

Fitoterapi şeker hastalığı tedavisine iyi gelir mi, tedavi edilir mi? Şeker hastalığı tedavisinde fitoterapi nedir?

Fitoterapi uygulamaları ile şeker hastalığına karşı mücadele etmek mümkündür. Bu hastalığın en büyük sebebi vücuda alınan besinlerin şeker oranının yüksek olmasıdır. Her vücut aynı hassasiyete sahip olmadığı için bazıları fazla şekere hastalık olarak tepki verir. Ancak şeker hastalığının tek sebebi bu değildir. Kilo, genetik yatkınlık, başka hastalıklar, insülin direnci gibi farklı durumlar da şeker hastalığına neden olabilir. Şeker tedavisi için fitoterapi uygulamaları oldukça etkili bir şekilde kullanılabilir. Bitkilerden gelen bileşenler vücudun ihtiyacı olan mineralleri sağlama ve çeşitli bölgeleri uyarma konusunda etki gösterir. Bilimsel araştırmalar, pek çok bitkinin anti-diyabetik etkiye sahip olduğunu kanıtlamıştır.

Fitoterapi ile diyabet tedavi edilebilir mi?

Tip 2 diyabetin modern tıpta tam bir çözümü olmadığı için doktorlar, bu hastalığa sahip kişilere ömür boyu ilaç kullanmayı önermektedir. Bu nedenle de fitoterapiyle diyabet tedavisi oldukça büyük bir öneme sahiptir diyebiliriz. Fitoterapi alanında uzman bir kişiye danışarak diyabet hastalığını bu uygulamalarla tedavi etmek mümkündür. Tamamen bu hastalıktan kurtulmak mümkün olmasa da ömür boyu ilaç kullanma durumu, yaşanan problemlerin yarattığı yaşamsal problemler ortadan kaldırılabilir.

Doğru bitkisel kaynaklar kullanıldığı zaman hastanın insülin duyarlılığı dengede tutulabilir. Bu sayede şeker hastalığından kaynaklı problemleri yaşama riski de minimuma indirgenebilir. Fitoterapi şeker hastalığı için kesin bir çözüm sunmasa da hastanın daha dengeli beslenmesini ve ihtiyacı olan bileşenleri almasını sağlar. Güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olduğu için de bu hastalığın semptomları kişiyi daha az rahatsız eder.

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Şeker hastalığına iyi gelen fitoterapi bitkileri nelerdir?

Fitoterapinin şeker hastalığına faydası, kişinin gün içinde insülin duyarlılığından kaynaklı problemler yaşama durumunun azalmasını sağlar. Fitoterapide kullanılan pek çok bitki vardır. Şeker tedavisi için fitoterapi bitkilerinden bazıları şu şekildedir:

  • Zeytin yaprağı: Antioksidan içeriği yüksek olan bir bitkidir. Periferik dokularda insülin duyarlılığını ve insülin stimülasyonunu artırabilir.
  • Zencefil: Hipoglisemik etkiye sahiptir. Tip 2 diyabeti olan kişilerde Hba1C seviyelerini önemli derecede düşürür. Aynı zamanda antienflamatuar etkisi sayesinde şeker hastalığının vasküler komplikasyonlarını da düşürebilir.
  • Dut yaprağı: Kan şekeri regülasyonuna yardım eder. Ancak dozunu düzgün ayarlamak gerekir çünkü hastanın kullandığı ilaçlar, hastalıkları ve komplikasyonları olabilir. Mutlaka diyetisyene ve hekime başvurulmalıdır.
  • Meyan kökü: İnsülin duyarlılığını artırıp glukoz tolerasyonunu yükseltmeye yardımcı olur. Aynı zamanda hipergliseminin de önüne geçer.
  • Isırgan otu yaprağı: Hipoglisemik ve antienflamatuar etkiye sahiptir. Bu sayede vasküler komplikasyonları engelleyebilir.

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diyabet şeker hastalığı fitoterapi

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