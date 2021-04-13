Fitre nedir, ne zaman, kimlere verilir? Fitre miktarı nasıl belirlenir?

Bayram namazından önce verilmesi daha değerli görülen fitre kimlere verilir? Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Zekat verilecek yerlere fitre de verilebilir. Bunlar, fakirler, miskinler, yolda kalmışlar, borçlular, Allah yolunda çalışanlardır.

Fitre, çocuklara, anneye, babaya, torunlara, dedeye ve yukarısına verilemez. Bunların dışında yakınlardan başlanması gerek zekatta gerekse fitrede büyük sevaptır.