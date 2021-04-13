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Fitre nedir, ne zaman, kimlere verilir? Fitre miktarı nasıl belirlenir?

13.04.2021 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk arasında fitre olarak bilinen fıtır sadakası, Ramazan ayında tutulan oruç ve davranışlarda bir takım eksiklikler olması durumunda verilmekle yükümlü olunan ibadettir. Fitre, Müslümanlar tarafından Ramazan ayının ilk gününden Ramazan Bayramının son gününe kadar belli kimselere verilebilir. Fıtır sadakasının verilme zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir.

Bayram namazından önce verilmesi daha değerli görülen fitre kimlere verilir? Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

FİTRE KİMLERE VERİLİR?

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Zekat verilecek yerlere fitre de verilebilir. Bunlar, fakirler, miskinler, yolda kalmışlar, borçlular, Allah yolunda çalışanlardır.

Fitre, çocuklara, anneye, babaya, torunlara, dedeye ve yukarısına verilemez. Bunların dışında yakınlardan başlanması gerek zekatta gerekse fitrede büyük sevaptır.

FİTRE HANGİ MALLARDAN VERİLİR?

Fitre verirken geçmişten bu yana buğday, kuru üzüm, hurma gibi farklı yiyeceklerle hesaplamalar yapılmış. Ancak fitre belirlerken göz önünde bulundurulması gereken nokta bir fakirin yiyebildiklerinden ziyade kişinin gün içinde neler yediğidir. Dolayısıyla fitre, bir Müslümanın 1 gün boyunca yedikleridir. Yani kuru üzüm 8 liradır, hurma fiyatı eklenir gibi hesaplamalardan ziyade kişinin zenginliğine ve gün içinde yediklerine göre belirlenebilecek bir miktardır. Kişinin kendisi günlük ortalama kaç paraya doyduğunu hesaplayıp kendisinin ve çocuklarını fitresini vermesi gerekir.


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