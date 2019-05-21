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Fitre ve zekatlar "bir tık"la THK'ye ulaştırılabilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 11:52 | Son Güncelleme

Fitre ve zekatlar "bir tık"la THK'ye ulaştırılabilecek

Fitre ve zekatlarını Türk Hava Kurumuna (THK) vermek isteyenler bu işlemi Kurumun internet sitesi üzerinden yapabilecek.

THK'den yapılan açıklamada, fitre ve zekat verme işlemlerinin "online bağış" sistemi üzerinden gerçekleştirilebileceği belirtilerek, bu paraların orman yangınlarının söndürülmesinde, hava yoluyla hasta taşınmasında ve yılda 60 binin üzerindeki gence ücretsiz sportif havacılık eğitimi verilmesinde kullanıldığı bildirildi.

Türkiye'de havadan yangın söndürme imkan ve yeteneğine sahip tek milli kurum olan THK'nin, fitre ve zekatlarla daha da güçlendiğine işaret edilen açıklamada, "Yangın riski yüksek bölgelerde THK'ye ait amfibik CL-215 yangın uçakları her gün kalkışa hazır bekliyor ve ormanlarımızı yangınlardan koruyor. Yangın uçaklarımız gerektiğinde başka ülkelerde çıkan yangınlara da müdahale etme kabiliyetine sahiptir. THK, milletimizin desteğiyle yıllar içinde kazandığı havacılık kabiliyetini yine insanımızın ihtiyacı için kullanıyor." ifadesine yer verildi.

Kurumun, 2013'ten bu yana helikopter ambulans hizmeti de verdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık Bakanlığı ve il sağlık müdürlükleri aracılığıyla hasta ve yaralıları hastanelere götüren ve hastaneler arasında taşıyan yoğun bakım donanımına sahip helikopterlerimizle 17 bölgede görev yapmaktayız. Gündoğumu ve günbatımı arasında hizmet veriyoruz. Günlük ekibimiz her helikopterde 4 kişiden oluşuyor. Kendi alanlarında uzman 2 pilot, 1 doktor, 1 sağlık personeli ile transfer ve havada müdahale etme kabiliyetine sahip eğitimli kişilerle çalışıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
"online bağış" fitre ve zekat Türk Hava Kurumu (THK)

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