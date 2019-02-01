Fiyat artışları asgari ücret zammını gölgede bıraktı

Ancak ürünlerde yüzde 40’ları bulan fiyat artışları maaş zammını geride bıraktı.Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücreti brüt 2 bin 558 Türk Lirası, net 2 bin 20 Türk Lirası olarak belirlemişti. Artırılan asgari ücret tutarı üzerinden ilk maaşlar ay sonunda ödendi.

Ancak yüzde 26’lık artış vatandaşa olumlu yansımadı. Ortalama fiyat artışları yüzde 40’ları buldu. Gıda fiyatlarındaki artış Ocak ayına damgasını vurdu.

Artışların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın marketleri “fırsatçılıkla” suçlaması ve marketlerin yüksek gelirli bölgeler dışında patlıcan, biber, domates satmama kararı tartışmaları derinleştirdi. DW Türkçe ekonomideki gelişmeler ışığında sokağın nabzını tuttu.

Engin Karaman

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