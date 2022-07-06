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Fiyat artışlarından Destici de yakındı! Canlı yayında kendi giderlerini açıkladı... Dikkat çeken 'enflasyon' sözleri

06.07.2022 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek çok kalemde sık sık yaşanan fiyat artışları tüm vatandaşları etkilerken konu iktidar kanadından siyasetçilerin de gündemine taşındı. Muhalefetin sert eleştirilerinin yanı sıra Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de akaryakıt fiyatlarından yakındı. Katıldığı bir canlı yayın programında kendi mazot giderlerini açıklayarak artışa dikkat çeken Destici, enflasyon ile ilgili de bir mesaj verdi.

Fiyat artışlarından Destici de yakındı! Canlı yayında kendi giderlerini açıkladı... Dikkat çeken 'enflasyon' sözleri

Mazota sık sık gelen zamlar BBP lideri Destici'yi de isyan ettirdi! Destici, canlı yayında akaryakıt fiyatlarından dert yandı. Aylık mazot giderini açıklayan Destici, yıl başından önce yaklaşık 15 bin TL olan mazot giderlerinin 60-70 bin TL civarına çıktığını dile getirdi.

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Cumhur İttifakı'nın ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Fox TV'de katıldığı canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Destici, siyasetin gündemindeki meselelerin yanı sıra fiyat artışlarına da değindi. Akaryakıt fiyatlarından dem vuran Destici, kendi mazot masrafındaki artışı açıkladı.

"YÜZDE 300'ÜN ÜZERİNDE ARTIŞ VAR"

Destici, son akaryakıt zamlarını anımsatarak mazot giderlerinin 15 bin TL'den 60-70 bin TL'ye yükseldiğini belirtti. "Benim makam aracım ve koruma aracımın giderleri de bana ait" diyen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yılbaşından önce mazot 7 lira seviyesindeyken aylık 15 bin lira gibi bir mazot giderimiz oluyordu. Şu an 60-70 bin liraya çıktı. Yüzde 300'ün üzerinde bir artış var."

Destici enflasyonun gerekçeleriyle ilgili konuşurken ise "Ama bizde zaten enflasyonun artmasında en önemli sebep enerji" ifadelerini kullandı.

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