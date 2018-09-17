Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Yapılan hizmetin tüm ülkeye yayılmasını istediklerini belirten lokanta sahibi Sami Öztürk, "Sakarya’da 8 tane şubemiz bulunmakta. Çorbanın 1 buçuk TL oluşu ile gündeme geldik. Fiyat listelerimiz günceldir, hepsi doğrudur. Aynı zamanda birkaç kalem ürüne bir hafta önce zam yapmak mecburiyetinde bulunduk. Fakat bundan sonra ciddi anlamda fiyat artışları olmazsa uzun zaman zam düşünmüyoruz. Felsefemiz dükkan açalım tutturalım daha sonra hemen zam yapalımdeğil, bunu Sakarya halkı biliyor. Bu işletmeye 7 sene önce 35 metrekarelik dükkanla başladık. Daha sonra yoğun talepler üzerine toplamda 8 tane şube açtık. Sakarya halkı bizi tutuyor, onların sayesinde bu şekilde büyüdük. Kalitemizden kesinlikle ödün vermedik. Kullanmış olduğumuz ürünlerimiz kesinlikle Türkiye’nin bildiği ve kullandığı marka ürünler. Depolarımız ve mutfaklarımız halkımıza her daim hazır bulunmakta. Kaliteli malzemeler ile uygun fiyata halkımıza yıllardan beri hizmet etmekteyiz. Bu hizmetimizin Türkiye çapına yayılmasını istiyoruz" dedi.

'MUTFAK VE DEPOLARIMIZ HALKIMIZA AÇIK' Şube mutfaklarının temizliğini isteyen herkesin denetleyebileceğini söyleyen Sami Öztürk, “8 şubemizde toplamda 130 tane personelimiz çalışıyor. Sigortasız eleman çalıştırmıyoruz. Doğal olarak sosyal medyada bu tarz sorular ile karşılaşıyoruz. Bu fiyatlar ile para kazanılamaz, kesinlikle kötü malzeme kullanılıyor gibisinden. Dediğimiz gibi mutfak ve depolarımız halkımıza açık. İstedikleri zaman Türkiye’nin ve Sakarya’nın her tarafından gelip mutfak ve depolarımızı gezerek hangi malzemeleri kullandıklarımızı görebilirler" diye konuştu. 'YEMEK YİYENE ÇAY ÜCRETSİZ' Müşteri sayısını artırarak fiyatlarını ucuzlatma hedefinde olduklarını anlatan Sami Öztürk, "Buradan sadece çorba 1.5 TL anlamı çıkarılarak bundan para kazanıyoruz algısı oluşmamalı. Çorbanın yanında ek ürünler alan arkadaşlarımız da mevcut. Fakat tek çorba alanlar da mevcut. Aynı zamanda müessesemizde yemek yiyen arkadaşlarımız ücretsiz çay içebiliyorlar. Ayrıca sınırsız ekmek yiyebiliyorlar, ekmek ücretimiz yok. Bu şekilde toplamda sürümü yakalayarak, dükkanlarımıza giren sayılarımızı çoğaltarak, kaliteli hizmet verip kaliteli ürünler kullanıp devletimize vergimizi vererek paramızı kazanıyoruz.