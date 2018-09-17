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Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2018 16:40 | Son Güncelleme

Sakarya’da açtığı lokanta şubelerinde yemekleri piyasa ortalamasının çok altında fiyatlarda müşterilerine sunan ve gördüğü büyük ilgi sonrası sosyal medyada da gündem olan işletme sahibi Sami Öztürk, "Sakarya halkı bizi tutuyor, onların sayesinde bu şekilde büyüdük. Kalitemizden kesinlikle ödün vermedik" dedi.

Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını

Yapılan hizmetin tüm ülkeye yayılmasını istediklerini belirten lokanta sahibi Sami Öztürk, "Sakarya’da 8 tane şubemiz bulunmakta. Çorbanın 1 buçuk TL oluşu ile gündeme geldik. Fiyat listelerimiz günceldir, hepsi doğrudur. Aynı zamanda birkaç kalem ürüne bir hafta önce zam yapmak mecburiyetinde bulunduk. Fakat bundan sonra ciddi anlamda fiyat artışları olmazsa uzun zaman zam düşünmüyoruz. Felsefemiz dükkan açalım tutturalım daha sonra hemen zam yapalımdeğil, bunu Sakarya halkı biliyor. Bu işletmeye 7 sene önce 35 metrekarelik dükkanla başladık. Daha sonra yoğun talepler üzerine toplamda 8 tane şube açtık. Sakarya halkı bizi tutuyor, onların sayesinde bu şekilde büyüdük. Kalitemizden kesinlikle ödün vermedik. Kullanmış olduğumuz ürünlerimiz kesinlikle Türkiye’nin bildiği ve kullandığı marka ürünler. Depolarımız ve mutfaklarımız halkımıza her daim hazır bulunmakta. Kaliteli malzemeler ile uygun fiyata halkımıza yıllardan beri hizmet etmekteyiz. Bu hizmetimizin Türkiye çapına yayılmasını istiyoruz" dedi.

'MUTFAK VE DEPOLARIMIZ HALKIMIZA AÇIK'

Şube mutfaklarının temizliğini isteyen herkesin denetleyebileceğini söyleyen Sami Öztürk, “8 şubemizde toplamda 130 tane personelimiz çalışıyor. Sigortasız eleman çalıştırmıyoruz. Doğal olarak sosyal medyada bu tarz sorular ile karşılaşıyoruz. Bu fiyatlar ile para kazanılamaz, kesinlikle kötü malzeme kullanılıyor gibisinden. Dediğimiz gibi mutfak ve depolarımız halkımıza açık. İstedikleri zaman Türkiye’nin ve Sakarya’nın her tarafından gelip mutfak ve depolarımızı gezerek hangi malzemeleri kullandıklarımızı görebilirler" diye konuştu.

sakarya

'YEMEK YİYENE ÇAY ÜCRETSİZ'

Müşteri sayısını artırarak fiyatlarını ucuzlatma hedefinde olduklarını anlatan Sami Öztürk, "Buradan sadece çorba 1.5 TL anlamı çıkarılarak bundan para kazanıyoruz algısı oluşmamalı. Çorbanın yanında ek ürünler alan arkadaşlarımız da mevcut. Fakat tek çorba alanlar da mevcut. Aynı zamanda müessesemizde yemek yiyen arkadaşlarımız ücretsiz çay içebiliyorlar. Ayrıca sınırsız ekmek yiyebiliyorlar, ekmek ücretimiz yok. Bu şekilde toplamda sürümü yakalayarak, dükkanlarımıza giren sayılarımızı çoğaltarak, kaliteli hizmet verip kaliteli ürünler kullanıp devletimize vergimizi vererek paramızı kazanıyoruz.

yemek

Bu gelen aşırı zamlardan dolayı kar oranımızda küçük anlamda bir düşüş illa ki yaşanacaktır. Bu küçük düşüşü birkaç kalem ürünümüze zam yaparak zararlarımızı gideriyoruz. Gelen zamlardan etkilenmemek için bu gelen zamlara bizim karşılık olarak müşteri sayımızı artırıp maliyetleri daha aşağıya indirebilirsek yeni zamlarda dahi gelmiş olsa biz ürünlerimize zam yapmadan belirli bir süre devam edebiliriz” şeklinde konuştu.

'YEMEK İÇİN 30 KİLOMETRE YOL GELDİK'

Müşterilerden Tunay Özdemir ise yaptığı açıklamada, “Fiyatlar gayet uygun ve fiyatlara göre yemekler gayet güzel. Biz bu yemekleri yemek için 30 kilometre yol geldik. Verdikleri hizmet çok güzel. İnsanlar en güzel şekilde karınlarını doyuruyorlar. Memnun olmasak buraya gelmezdik. Çok çeşit yemek burada, kendi evimizde yer gibi burada yemeğimizi yiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
ülkemizin böyle işletmecilere cok ihtiyacı var helal olsun size insallah 8 degil 80 bin lokanta acarsınız
Buradan ne anlayalım. Yıllarca diğerleri halkı iyice kazıklıyorlarmış.
marmariste hacının oraya gelin buraya 5 basar... hepsi hacının kopyasıdır bunlar
helal olsun size türkiyede insanlık daha bitmemiş demekki çakal olmadanda para kazanılabiliyormuş tebrik ederim rabbim yolunu açık etsin
ucuzlattın diye diğer firmalar tartaklayabilir. Orası sakarya
kaç ay sonra batacak bakalım
memleketi bu lokanta kurtarır artık
Evde yemek yapmak daha maliyetli
Dürüst çalışanlar bir gün karşılığını alıyor. Hemen yanında muadili olabiliriz düşüncesiyle açılanlar 6 ayı dolduramazlar iken bu işletme müşterilerinin ilgi ve teveccühü ile yıllarca Sakarya halkımıza hizmet ettiler ve etmeye devam ediyorlar...
@idris_yavuz_1981 açık adresi varmı sakarya ya gelsem kolaylıkla bulabilirmiyim.
HELAL OLSUN DEMEKKİ ÇAKALLIK YAPMADAN DA PARA KAZANILIYORMUŞ MALESEF HERKEZ CEBİNİ DÜŞÜNÜYOR DAHA ÇOK BÖLE ŞEYLERE İHTİYACIMIZ VAR RABBİM UTANDIRMASIN SİZİ
Helal Olsun Yapılabiliyormuş Demek ki...
ucuz etin suyu kara olur unutma
lokantalar zaten 4 çeşit yemeği 8-10 liraya satıyor.. burada 4 çeşit yiyince aynı parayı ödüyorsun ben ucuz bişey görmüyorum burada. adamlar zekice reklamlarını yaptılar
Arkadaşın bu fiyatlara verebilmesi için iki ihtimal var. Ya malzemeler hırsızlık malı yada kara para aklamak amaçlı kurulan bir yer. Beğenmeyecekler yada laf söyleyecekler bu fiyatlara nasıl verebileceğinide yazsın.
Sosyal medyada sadece myneti sallıyo sanırım.. her hafta reklamı yapılıyo gibime geliyo..
İZMİRE DE NE ZAMAN AÇICAKSINIZ
helal olsun
kan emici kırım kongo kenesi gibi olan işletmelere sorduğun zaman biz kalite ve hizmet satıyoruz diyen işletmelere gelsin
Allah razi olsun sizden sakaryada yasamiyorum halkimiz her konuda o kadar cok soyuluyor ki org 300 tl ye aldigin mont sezon soni 170 tl gibi bir cok konuda allah daha cok versin umarim daha cok vatandas da bu hizmetten faydalanir.
çorba 1.5 tl su 1 tl ne ayaksın sen sakaryalı???
niye bu kadar büyüttünüz anlamadım yeni bişey değil ki bu istanbul avcılara gelin en az 20 tane böyle esnaf lokantası var aynı fiyat ve kalitede tertemiz
işiniz gücünüz geyik haber yok mantar ekti köşeyi döndü yak ucuza yemek verdi 30 kilometreden geldiler... 30 km yol gideceğine benzin parasını versin gerçek çorba içsin... yaw ortalık yangın yeri sizin işin hoşafındasınız
Bu esnafın yaptığı diğer her mal ve hizmet yapan firmaları da kapsarsa enflasyonun beli bu şekilde kırılır.
kımın reklamını yapıyorsunuz fırma tanıdıgınız galıba
arkadaşlar merak edip msb sorun askere 4 öğün kaça maledip askeriyeye satıyor bakın lokantalar faiş fiyat satıp halkı kazıklıyor sakaryalı lokantacı milleti düşünüyor
Allah, işinin bereketini arttırsın.. Bu memlekete, böyle delikanlı esnaflar lazım.
istanbul mecidiyeköy de salon cafe var senelerdir bu fiyatlara satıyor zaten yeni birşey değil.
BU ADAM DA KAZANIYOR
darısı Balkan'ın başına kış geliyor çorbayı indirin eeeyyy Balkan Lokantasıı
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