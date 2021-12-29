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Fiyat oyunu ortaya çıktı! Etikette farklı kasada farklı, tam 20 TL...

29.12.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'de fahiş fiyat denetimleri hız kesmeden devam ediyor. İstanbul Tuzla'da yapılan bir denetimde 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49.99 Türk lirası olarak görünürken, kasa fiyatı 69,99 Türk lirası olduğu ortaya çıktı. Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Nevzat Cömert, "Etiketler arasındaki fark tamamen fırsatçılık. Biz onlara göz açtırmayacağız" diye konuştu.

Fiyat oyunu ortaya çıktı! Etikette farklı kasada farklı, tam 20 TL...

Fahiş fiyata karşı denetimler tüm yurtta olduğu gibi İstanbul'da da hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine Tuzla Belediyesine bağlı zabıta ekipleri yaptığı denetimde yapılan fiyat oyununu gözler önüne serdi. Etiket fiyatı ile kasadaki fiyat arasında 20 TL'lik farkı ortaya çıkaran ekipler, fırsatçılara göz açtırmayacaklarını belirtti.

ETİKETTE FARKLI KASADA FARKLI

Tuzla Belediyesi zabıta ekipleri, rutin aralıklar ve vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda marketlerde fahiş fiyat ve gramaj denetimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fahiş fiyatlara karşı “Haksız fiyat artışlarına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz” sözünden sonra Tuzla Belediye Başkan Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatıyla denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, vatandaşların mağdur olmaması için marketlerde ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını kontrol ediliyor. Markete giren zabıta ekipleri, bir evin temel ihtiyaçlarını alışveriş sepetine koyarak, kasada tek tek kontrol ediyor. Denetimi yapılan ilk markette, 500 gramlık bir beyaz peynirin etiket fiyatı 49.99 Türk lirası olarak görünürken, kasa fiyatı 69,99 Türk lirası çıktı. Bir diğer markette ise yine 500 gramlık beyaz peynirdeki 10 liralık farkı zabıta ekipleri yakaladı. Denetimleri yapılan marketlere tutanak tutularak idari işlem uygulandı.

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“BİZ FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ”

Tuzla Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden Nevzat Cömert,” Gündemde olan fahiş fiyat artırımları ile mücadele ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile vatandaşlarımızı ezdirmemek ve fırsatçılara göz açtırmamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Herhangi bir şikayet ve usulsüzlük gördüklerinde bizleri arasınlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Etiketler arasındaki fark tamamen fırsatçılık. Vatandaşın cebindeki paraya göz dikmek. Biz onlara Tuzla Belediyesi Zabıta Ekipleri olarak göz açtırmayacağız. Biz görmüş olduğumuz usulsüzlükleri tutanak altına alarak İl Ticaret Müdürlüğü’ne iletiyoruz. İl Ticaret Müdürlüğü gerekli cezai işlemi uyguluyor” dedi.

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Kaynak: DHA


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tuzla
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