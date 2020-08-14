Fiyat/Performans canavarı Redmi K30 Ultra bize neler sunuyor?

Xiaomi durdu durdu yeni bombalarını patlattı. Firmanın alt markası olan Redmi’nin yeni telefonu Redmi K30 Ultra resmi olarak tanıtıldı. Fiyat/Performans canavarı kavramına yeni bir anlam yükleyen telefonda adeta yok yok diyebiliriz. Peki, bu telefon özellikleri ile bizlere neler sunuyor?

İŞTE REDMİ K30 ULTRA'NIN ÖZELLİKLERİ

6.67 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde E3 AMOLED ekran ile gelen telefonda HDR10+, 120 Hz tazeleme hızı ve 100% DCI-P3 Wide Color Gamut desteği bulunuyor. Bu ekran çizilmelere karşı amiral gemisi modelleri gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

Kalbinde sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1000+ yonga setini barındıran telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri mevcut. Depolamada ise 128 GB ve 256 GB’lık opsiyonlar var.

Telefonun arka tarafında oldukça ideal ve güçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 64 Megapiksel 1/1.7″ Sony IMX686 sensor f/1.69 diyafram + 7P lens + 5 Megapiksel (50mm) macro lens + 13 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü şeklinde konumlandırılıyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Bu ön kameranın pop-up mekanizmaya sahip olduğunu belirtelim.

REDMİ K30 ULTRA'NIN FİYATI NE KADAR?

280 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan K30 ailesinin en tepe üyesi, adından bu yıl çok söz ettirecek gibi görünüyor.

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