Fiyat/Performans canavarı Redmi K30 Ultra bize neler sunuyor?

Xiaomi durdu durdu yeni bombalarını patlattı. Firmanın alt markası olan Redmi’nin yeni telefonu Redmi K30 Ultra resmi olarak tanıtıldı. Fiyat/Performans canavarı kavramına yeni bir anlam yükleyen telefonda adeta yok yok diyebiliriz. Peki, bu telefon özellikleri ile bizlere neler sunuyor?
6.67 inç büyüklüğünde 2400 × 1080 çözünürlüğünde E3 AMOLED ekran ile gelen telefonda HDR10+, 120 Hz tazeleme hızı ve 100% DCI-P3 Wide Color Gamut desteği bulunuyor. Bu ekran çizilmelere karşı amiral gemisi modelleri gibi Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor.
Kalbinde sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 1000+ yonga setini barındıran telefonun 6 GB RAM ve 8 GB RAM‘li sürümleri mevcut. Depolamada ise 128 GB ve 256 GB’lık opsiyonlar var.
Telefonun arka tarafında oldukça ideal ve güçlü bir kamera kurulumu yer alıyor. Bu kameralar 64 Megapiksel 1/1.7″ Sony IMX686 sensor f/1.69 diyafram + 7P lens + 5 Megapiksel (50mm) macro lens + 13 Megapiksel 119 derece ultra geniş açılı lens + 2 Megapiksel derinlik sensörü şeklinde konumlandırılıyor. Ön tarafta ise 20 Megapiksellik selfie kamerası yer alıyor. Bu ön kameranın pop-up mekanizmaya sahip olduğunu belirtelim.
280 dolardan başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak olan K30 ailesinin en tepe üyesi, adından bu yıl çok söz ettirecek gibi görünüyor.
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