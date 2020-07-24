Fiyat performansı çok yüksek - Xiaomi Redmi Note 9 Pro incelemesi

Bu defa 9. nesil ile karşımıza gelen serinin yine ülkemizde satışa sunulan en üst modeli yani, Note 9 Pro’yu yakından inceliyoruz.

Acaba Note 9 Pro, selefinin üzerine çıkabilecek özellikler taşıyor mu? Hadi gelin birlikte görelim…

Redmi Note 9 Pro, kendinden önceki bir çok Redmi Note modelinde olduğu gibi, bütçeye uygun bir fiyat etiketi ve oldukça sağlam bir orta segment telefonu özellikleriyle geliyor.

Büyük bir ekrana, Qualcomm imzası taşıyan oyun dostu bir donanıma, dikkati çeken çoklu bir kamera kurulumuna ve bol miktarda bir pile sahip.

Neredeyse orta sınıf için gerekli ne lazımsa telefonda yer bulmuş gibi, ekranda HDR10 desteği bile mevcut ve teknik özellik bakımından, kağıt üzerinde neredeyse hiç bir eksik madde yok.

Evet telefonda suya ve toza dayanıklılık sertifikası olan IP68 bulunmuyor. Fakat yine de su sıçramalarına karşı mukavemet gösteren P2i sertifikası var. Bu segment için bizce fazlasıyla yeterli.