Fiyatı 1009 TL'ye düştü! Stanley The Wild Imagination vakumlu yemek termosu Gülümseten Kasım'a özel indirimde!

Stanley'nin The Wild Imagination serisi, çocukların günlük hayatına eğlence ve pratiklik katmak için tasarlanmış harika bir koleksiyon. Özellikle 8 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan seri, okulda, piknikte veya seyahatlerde miniklerin beslenme ihtiyaçlarını kolayca karşılamalarını sağlıyor. Serinin öne çıkan parçalarından biri olan Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, hem şık tasarımı hem de işlevselliğiyle dikkat çekiyor. Çocukların yemeklerini güvenle taşıyabilmesi için tasarlanan termos, ebeveynlerin de hayatını kolaylaştıran özelliklere sahip. Üstelik Gülümseten Kasım’a özel üründe büyük bir indirim fırsatı sizleri bekliyor.

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Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu

Çocuğunuzun öğünlerini keyifli ve pratik hale getiren Stanley The Wild Imagination Vakumlu Yemek Termosu, hem dayanıklı hem de kullanışlı bir seçenek. Kompakt boyutuna rağmen, tavuk şehriye çorbası veya makarna gibi en sevilen yemekler için yeterince geniş olan termos, çift duvarlı vakum yalıtımı sayesinde saatlerce sıcak veya soğuk tutuyor. Yalıtımlı kapağı, küçük ellerin bile kolayca açabileceği şekilde tasarlanmış olan ürün, yan tarafındaki entegre plastik kaşık, çocukların rahatça kullanabileceği boyutlarda. Sızdırmaz yapısı, BPA içermeyen 18/8 paslanmaz çelik malzemesi ve bulaşık makinesinde yıkanabilir oluşuyla, hem çocuğunuzun hem de sizin favoriniz olacak. Ürün mikrodalga fırın kullanımına uygun değildir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Şimdiye kadar sahip olduğumuz en iyi yiyecek termoslarından biri olabilir! Diğer yemek termoslarına göre yiyecekleri çok daha uzun süre sıcak tutuyor. Diğer kaplara kıyasla daha fazla yiyecek alabiliyor ve yine de bir öğle yemeği çantasına mükemmel şekilde sığıyor. Aylardır kullanıyoruz, devrildiğinde bile hiçbir sızıntı yaşamadık. Ayrıca, bulaşık makinesinde kolayca temizlenebilir olması da büyük bir artı."

"Sızdırmaz yapısı ve sıcaklığı uzun süre koruma özelliği ile gerçekten harika bir ürün."

Bu içerik 21 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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