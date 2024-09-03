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Fiyatı 1069 TL'ye düştü! Philips'in çok satan tıraş makinesi indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
03.09.2024 13:30
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Yeni bir güne başlarken, bakımlı görünmek her erkeğin en büyük arzusu. Siz de pürüzsüz ve rahat bir tıraş deneyimi arıyorsanız, işte size tam da aradığınız ürün: Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi. İster aceleyle evden çıkarken ister duştayken, bu tıraş makinesi size her koşulda eşlik etmeye hazır. Üstelik şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında 1069 TL fiyatı ile karşınızda...

Fiyatı 1069 TL'ye düştü! Philips'in çok satan tıraş makinesi indirimde

Hem hızlı hem de konforlu bir tıraş deneyimi için doğru tıraş makinesini arıyor musunuz? Günümüzde erkeklerin kişisel bakım rutinlerinde tıraş makineleri önemli bir yer tutuyor. Hem pratik hem de konforlu bir tıraş deneyimi sunan bu cihazlar, farklı özelliklere sahip birçok modelle karşımıza çıkıyor. Siz de konforlu bir tıraş arayışındaysanız, doğru adrestesiniz. Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi beklentilerinizi karşılayacak bir ürün. Üstelik şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi'nde kaçırılmayacak bir indirim başladı. Sizin için 1069 TL fiyatı ile öne çıkan ürünü inceledik. İşte detaylar...

Çok satan Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi

Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi

Philips 3000X Serisi Tıraş Makinesi, gelişmiş teknolojisi ve kullanıcı dostu özellikleri ile tıraş deneyiminizi yeniden tanımlıyor. 5D dönen ve esneyen başlıkları sayesinde yüzünüzün her köşesini titizlikle tıraş ediyor. Islak ve kuru kullanım özelliği sayesinde duşta veya kuru olarak dilediğiniz gibi tıraş olabilir, cilt koruma teknolojisi ve hassas ciltler için özel olarak tasarlanan yapısıyla ise cildinizi tahriş etmeden rahat bir tıraş deneyimi yaşayabilirsiniz. 1 saatlik şarjla 40 dakikaya kadar kablosuz kullanım sunan güçlü bataryası sayesinde seyahatlerinize rahatlıkla yanınızda taşıyabilirsiniz.

Kullanıcı yorumları

  • "İyi ki almışım. Çok hafif, çok naif çalışıyor, ama gerçek anlamda sinek kaydı yapıyor. "

  • "Temizlemesi kolay, bıçakların olduğu yuvarlak bölümün içine kadar rahatça çıkarılıp temizlenebiliyor."

  • "İlk kullandığımda sakallarım bir haftalıktı. Bir haftalık sakalı hiç acıtmadan ve herhangi bir kızarıklık yapmadan kesebildi. Gerisini siz düşünün."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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