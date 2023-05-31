Fiyatı 1073 TL'ye düştü! Pierre Cardin portföy çantada %61 indirim

İş hayatında hem pratiklik hem de şıklık açısından dikkat çekmek isteyen erkekler portföy çanta modellerini tercih ediyor. Kaliteli malzemelerden yapılmış, uzun süre kullanıma uygun, dayanıklı, çok bölmeli çantalar oldukça tutuluyor. Siz e günlük hayatta eşyalarınızı düzenli bir şekilde muhafaza etmek için kullanışlı bir çanta arıyorsanız Pierre Cardin'in kısa süreliğine %61 indirimle satışta olan modeline göz atabilirsiniz.

Pierre Cardin Erkek 01PC001422-S Portföy Çanta

Ünlü moda devi Pierre Cardin markasının erkekler için özel ürettiği portföy çanta modeli, kaliteli ve şık görünümüyle oldukça seviliyor. Fermuarlı bir ana bölmeye ve ana bölme içinde fermuarlı iki ayrı cebe sahip çantanın arka kısmında da ayrı bir kısım bulunuyor. Hem omuzda hem de elde taşıyabileceğiniz çanta günlük kullanım için ideal modeller arasında yer alıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Malzeme kalitesi çok iyi ve sağlam."

"İç kısmında bolca bölmeler var ve eşyaları düzenli tutmak için çok uygun."

"Pierre Cardin markasına güveniyorum ve uzun süre kullanacağıma eminim."

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