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  4. Fiyatı 1099 TL'ye düştü! Adidas koşu ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 1099 TL'ye düştü! Adidas koşu ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

04.06.2023 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahat, dayanıklı, hafif bir ayakkabıya mı ihtiyacınız var? Alacağınız ayakkabının yürüyüşten koşuya her ihtiyaca uygun olmasını mı istiyorsunuz? Bir de "Kaliteli olsun ama bütçemi de zorlamasın" diyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Adidas'ın Süre 10 Koşu Ayakkabısı kısa süreliğine indirimde! Bu fırsatı kaçırmayın, işte detaylar!

Fiyatı 1099 TL'ye düştü! Adidas koşu ayakkabısında kaçırılmayacak fırsat

Spor severlerin en sevdiği markalar arasında yer alan Adidas'ın kaliteli ve yüksek performans sunan şık spor ayakkabılarını bir kez giyen bir daha vazgeçemiyor. Hafif yapısı ve dayanıklı malzemeleriyle öne çıkan Adidas spor ayakkabılar, ayakkabıda konfora önem verenlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor. Siz de yürüyüş, koşu gibi sportif aktivitelerinizde giymek için kaliteli ve bütçenizi sarsmayacak bir model arıyorsanız doğru yerdesiniz. Adidas'ın Süre 10 Koşu Ayakkabısı kısa süreliğine %22 indirimle satışta! Bu fırsatı kaçırmayın, sevilen spor ayakkabı modeline uygun bir fiyatla sahip olun.

Adidas Süre 10 Koşu Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-06-04T223349.029

Adidas Süre 10 Koşu Ayakkabısı, koşu tutkunları için tasarlanmış bir ayakkabıdır. Hafif yapısı ve dayanıklı malzemeleri sayesinde uzun süreli koşular için idealdir. Ayakkabının üst kısmı, nefes alabilen bir file malzemesi ile kaplanmıştır ve ayaklara nefes aldırır. Orta kısmı, hafif ve esnek bir süspansiyon sistemi ile desteklenerek ayağın stabilitesini sağlar. Taban kısmı, özel bir zemin yapısı ile yere daha iyi yapışarak yüksek performans sunar. Ayakkabı; spor salonundaki antrenmanlarınızdan uzun yürüyüş ve koşularınıza, günlük kullanıma uygundur. En sevdiğiniz kıyafetlerinizle kombinleyip sportif tarzınıza hava katmak isterseniz, kaçırmayın deriz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Adidas kalitesini konuşmaya gerek yok."

  • "Çok beğendim severek giyiyorum. Teşekkürler."

  • "Hızlı sağlam kargo. Orijinal ürün, model olarak tavsiye ederim hafif rahat güzel bir model. Kendi numaranıza göre alın yeter."
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