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  4. Fiyatı 1134 TL'ye düştü! Çok satan Jack&Jones pamuklu boxer seti indirimde

Fiyatı 1134 TL'ye düştü! Çok satan Jack&Jones pamuklu boxer seti indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
07.08.2024 10:14
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Kavurucu yaz sıcaklarını yaşadığımız şu günlerde terletmeyen, doğal pamuk içerikli bir boxer ile konforun keyfini çıkarmaya ne dersiniz? Alerji yapmayan özelliği ile hassas ciltlilerin ilk tercihleri arasında yer alan Jack & Jones Jac Hawaii Trunks 12'li Erkek Boxer Seti, Günün Fırsatları kapsamında indirime girdi. Detaylar için içeriğimizi okumaya devam edin...

Fiyatı 1134 TL'ye düştü! Çok satan Jack&Jones pamuklu boxer seti indirimde

Erkeklerin bir numaralı iç giyim ürünleri arasında yer alan boxerların kumaş türü, sağlık açısından son derece önemli. Pamuklu boxerlar, doğal bir lif olan pamuktan üretildiği için cildin hava almasına izin veriyor ve bu sayede terlemeyi önlüyor, nemden kaynaklanan cilt rahatsızlıklarının da önüne geçiyor. Özellikle hassas ciltli kişilerin vazgeçilmezi olan pamuklu boxerlar gün boyu konfor sağlıyor. Eğer siz de "Önce sağlığım!" diyenlerdenseniz kaliteli pamuklu bir boxer seti satın alarak hem sağlığınıza hem çevreye hem de bütçenize fayda sağlayabilirsiniz. Yaz mevsimine stilinizi ve konforunuzu yansıtacak bu boxerlarla adım atmak isterseniz de bugüne özel Jack & Jones Jac Hawaii Trunks 12'li Erkek Boxer Seti'nde tam %43'lük bir indirim var. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Jack & Jones Jac Hawaii Trunks 12'li Erkek Boxer Seti

Adsız tasarım - 2024-08-07T095546.786

Erkekler arasında popüler olan Jack&Jones markasının, popüler iç çamaşırı koleksiyonundan biri olan Hawaii Trunks, %95 pamuklu içeriğiyle rahat ve nefes alabilir bir giyim deneyimi sunuyor. Elastik bel kısmı sayesinde vücuda rahatça oturan bu boxer seti içinde 12 adet ürün bulunuyor. Renk ve desen çeşitliliği açısından her beğeniye hitap eden boxerlar, kaliteli ve şık tasarımları sayesinde erkekler tarafından çok sık tercih ediliyor.

Ürünü İncele

Bu içerik 7 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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