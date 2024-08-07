Fiyatı 1134 TL'ye düştü! Çok satan Jack&Jones pamuklu boxer seti indirimde

Erkeklerin bir numaralı iç giyim ürünleri arasında yer alan boxerların kumaş türü, sağlık açısından son derece önemli. Pamuklu boxerlar, doğal bir lif olan pamuktan üretildiği için cildin hava almasına izin veriyor ve bu sayede terlemeyi önlüyor, nemden kaynaklanan cilt rahatsızlıklarının da önüne geçiyor. Özellikle hassas ciltli kişilerin vazgeçilmezi olan pamuklu boxerlar gün boyu konfor sağlıyor. Eğer siz de "Önce sağlığım!" diyenlerdenseniz kaliteli pamuklu bir boxer seti satın alarak hem sağlığınıza hem çevreye hem de bütçenize fayda sağlayabilirsiniz. Yaz mevsimine stilinizi ve konforunuzu yansıtacak bu boxerlarla adım atmak isterseniz de bugüne özel Jack & Jones Jac Hawaii Trunks 12'li Erkek Boxer Seti'nde tam %43'lük bir indirim var. İşte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: Jack & Jones Jac Hawaii Trunks 12'li Erkek Boxer Seti

Erkekler arasında popüler olan Jack&Jones markasının, popüler iç çamaşırı koleksiyonundan biri olan Hawaii Trunks, %95 pamuklu içeriğiyle rahat ve nefes alabilir bir giyim deneyimi sunuyor. Elastik bel kısmı sayesinde vücuda rahatça oturan bu boxer seti içinde 12 adet ürün bulunuyor. Renk ve desen çeşitliliği açısından her beğeniye hitap eden boxerlar, kaliteli ve şık tasarımları sayesinde erkekler tarafından çok sık tercih ediliyor.

Bu içerik 7 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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