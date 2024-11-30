Fiyatı 1169 TL'ye düştü! Davidoff Cool Water parfümde kaçırılmayacak indirim

Her erkeğin kendine özgü bir imzası olmalı, bazen bu imza etkileyici bir kokuda gizli. Gün boyu taze ve enerjik hissetmek, aynı zamanda çevrenizde fark edilmek ister misiniz? O halde Davidoff Cool Water Man EDT ile tanışın! Okyanusun ferahlığını maskülen bir dokunuşla buluşturarak, sizi her ortamda öne çıkaracak bir ürün. Şimdi, Gülümseten Kasım indirimleriyle bu eşsiz kokuyu avantajlı fiyatlarla deneyimleme şansı sizi bekliyor! Hayatınıza taze bir başlangıç yapmak için bu fırsatı kaçırmayın.

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Davidoff Cool Water Man EDT Parfüm

Davidoff Cool Water Man EDT Parfüm, okyanusun enerjik ve ferahlatıcı etkisini maskülen bir dokunuşla buluşturuyor. Tepe notalarında yer alan lavanta, nane, biberiye, kişniş ve portakal çiçeği, ferah bir başlangıç yaparak enerjik ve taze bir his sunuyor. Kalp notalarında ise sardunya, yasemin, sandal ağacı ve meşe yosunu birleşerek kokunun güçlü ama zarif bir orta ton oluşturmasını sağlıyor. Dip notalardaki amber, misk, sedir ve sandal ağacı ise sıcak ve kalıcı bir etki yaratarak kokunun derinliğini tamamlıyor. Özgürlüğü, doğallığı ve maskülen zarafeti bir araya getiren Davidoff Cool Water Man EDT Parfüm ile her ortamda etkileyici bir izlenim bırakabilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Oriijnal ürün ve özenli paketleme. Tavsiye ederim."

"Eşim için aldım. Kokusu muhteşem."

Bu içerik 30 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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