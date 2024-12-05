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Fiyatı 1199 TL düştü! New Balance 565 Spor Ayakkabı indirimli fiyatla sizi bekliyor
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  4. Fiyatı 1199 TL düştü! New Balance 565 Spor Ayakkabı indirimli fiyatla sizi bekliyor

Fiyatı 1199 TL düştü! New Balance 565 Spor Ayakkabı indirimli fiyatla sizi bekliyor

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.12.2024 16:11
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Hareketli günlerin vazgeçilmezi olacak bir ayakkabı arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Günlük kullanıma uygun, dayanıklılığı ve işlevselliğiyle öne çıkan New Balance 565 Spor Ayakkabı tam da aradığınız ürün olabilir. Üstelik şimdi 430 TL indirimle satışta... Ayrıntıları öğrenmek için içeriğe mutlaka göz atın.

Günlük hayatta stilinizi tamamlarken rahatlığınızdan da ödün vermek istemiyorsanız, kaliteli ve rahat bir ayakkabı almalısınız. New Balance 565 de kullanıcılarına göre tam da böyle bir ayakkabı. İster spor kombinle ister casual tarzla tamamlayın, New Balance 565 tarzınızı yeni bir seviyeye taşıyacak bir ürün, bizce de! Bugüne özel indirime giren ayakkabıya bir şans vermek isterseniz işte detaylar...

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Çok satanlarda birinci: New Balance 565 Spor Ayakkabı

New Balance 565 Spor Ayakkabı

New Balance 565 Spor Ayakkabı, gündelik kullanım için tasarlanmış konforlu ve şık bir modeldir. Orta taban yastıklaması sayesinde gün boyu yumuşak bir adım deneyimi sunarken, kaliteli üst yüzey materyalleri ile rahatlık ve stil bir arada gelir. Haki rengiyle dikkat çeken bu ayakkabı, farklı kombinlerle kolayca uyum sağlayarak günlük görünümünüzü bir üst seviyeye çıkarır. Dayanıklı kauçuk dış tabanı, günlük aşınma ve yıpranmalara karşı uzun ömürlü bir kullanım sunar. Hem işlevsel hem de estetik özellikleriyle öne çıkan bu model, gün boyu rahatlık ve tarzdan ödün vermeyenlerin favorisi olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Harika bir New Balance modeli. Bizi rahatlığı ve kalitesi her zaman ki gibi, hiç şaşırtmadı. Severek kullandığımız bir ürün."

  • "Rengi çok güzel olmuş, ayakta güzel duruyor. Tavsiye ediyorum."
Ürünü İncele

Bu içerik 5 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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