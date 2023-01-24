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Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Temizliği dert olmaktan çıkaran buharlı temizleyicide indirim

24.01.2023 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deterjan kullanmadan temizlik yapabilmeye olanak tanıyan buharlı temizleyicilerle tanışmaya ne dersiniz? Cevabınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Temizliği dert olmaktan çıkaran ve gücünü buhardan alan Polti Vaporetto SV240 1300W 2'si 1 Arada Buharlı Temizleyici Paspas, kısa süreliğine %15 indirimde! İşte detaylar...

Fiyatı 1221 TL'ye düştü! Temizliği dert olmaktan çıkaran buharlı temizleyicide indirim

Hızlı, pratik, etkili ve doğal temizliğin sırrı buharlı temizleyicilerde gizli! Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan buharlı temizleyiciler, deterjan kullanmadan temizlik yapabilmeyi sağlıyor. Tüm yüzeyleri deterjan gibi kimyasallar olmaksızın pırıl pırıl yapan bu cihazlar, kullanıcıları tarafından da oldukça seviliyor. Siz de zahmetsiz temizliğin yollarını arıyorsanız, kısa süreliğine indirimde olan Polti Vaporetto SV240 1300W 2'si 1 Arada Buharlı Temizleyici Paspas'ı inceleyebilirsiniz.

Buharın gücünü keşfedin: Polti Vaporetto SV240 1300W 2'si 1 Arada Buharlı Temizleyici Paspas

Adsız tasarım - 2023-01-24T134023.861

Yaşam alanını kısa sürede etkili bir şekilde temizlemek isteyenlerin tercih ettiği Polti Vaporetto SV240 1300W 2'si 1 Arada Buharlı Temizleyici Paspas, mikropları ve bakterileri %99,9 oranında yok eder. Günlük kullanıma uygun olarak tasarlanan cihaz, kolay kullanımı ve hafif oluşuyla dikkat çeker. Ağırlığı 1,6 kilogram olan ürünün 5,5 metrelik hareket mesafesi ve 1300 Watt'lık gücü sayesinde kısa sürede geniş bir alanı temizleyebilirsiniz. Çift işlevli bu ürünün otomatik doldurma tankı ve 30 saniyelik hızlı ısıtması evdeki tüm yıkanabilir yüzeylerin buhar gücüyle temizlenmesini sağlar. Cihaz size ulaştığında kutusundan farklı yüzeylerde kullanıma uygun 14 adet aksesuar ve iki adet zemin bezi çıkar. Entegre taşınabilir temizleyiciyle birlikte gelen bu aksesuarlar cihazı pratik ve çok yönlü hale getirir.

Kullanıcı yorumları:

  • "Ürün harika, yanında gelen ek aparatları yeterli ve çok kullanışlı. Kaliteli malzeme. Deposu da yeterli boyutta. Tavsiye ediyorum."

  • "Üstün italyan kalitesi gördüğüm zaman kaçırmam."
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