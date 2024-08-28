Fiyatı 1228 TL'ye düştü! Eastpak sırt çantasında kaçırılmayacak indirim

Seyahatte, sporda, arkadaş buluşmasında, alışverişte ve daha pek çok zamanda kullanabileceğiniz size uzun yıllar eşlik edecek bir sırt çantası ile hayat her zamankinden daha kolay ve konforlu olabilir. Neden "kaliteli ve dayanıklı" diyoruz; çünkü kalitesiz ve ergonomik olmayan bir sırt çantası, omurganıza ve vücudunuza zarar verebilir. Kısa sürede eskiyip yırtılarak verdiğiniz paranın çöpe gitmesine neden olabilir. Oysa kaliteli bir sırt çantası doğru destek ve taşıma konforu sağlar, uzun vadede bütçe dostu bir kullanım sunar. Eğer siz de aynı fikirdeyseniz kalitesiyle dünya çapında nam salmış Eastpak'in sırt çantalarına bir göz atabilirsiniz. Markanın en sevilen modellerinden biri de bugüne özel tam 735 TL indirimle satışta, işte detaylar...

Uzun yıllar size eşlik edecek kalitede: Eastpak Padded Pak'R Arena Gold Sırt Çantası

Eastpak Padded Pak'R Arena Gold Sırt Çantası, yüksek kaliteli polyester malzemeden üretilir. Tek geniş ana bölme ve ön fermuarlı cepten oluşur. Yastıklı sırt kısmı ve ayarlanabilir omuz askıları ile konforlu bir taşıma sağlar. 24 litrelik hacmiyle günlük kullanıma uygundur. Alt kısmında su geçirmez malzeme ile kaplı taban bulunur. Yine alt kısımda yer alan kaymaz özellik çantanın düşmesini engeller. Çantanın üst kısmında kulplu taşıma kolaylığı sağlayan bir tutma sapı yer alır. Bu sırt çantası spor yaparken, seyahat ederken veya günlük kullanımda eşyalarınızı taşımak için idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

"İki seyahatte kullandım. Rahat ve kaliteli bir ürün. İç kısımında bölme olmaması bence içinin daha geniş olmasını sağlamış. Beklenenden daha çok eşya alıyor."

"Basit ve çok kullanışlı bir çanta. Çok beğendim, harika..."

"Taş gibi çanta. Tepe tepe kullan, eskimez."

Bu içerik 28 Ağustos 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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