Fiyatı 1269 TL'ye düştü! Stanley'in sosyal medyada viral olan o termosu indirimde

Dışarıda kahve, çay ya da sevdiğimiz diğer içecekleri tüketmek epeyce masraflı olmaya başladı. Hal böyle olunca termos satışları patladı. Son zamanlarda pek çok kişi bütçe dostu bir yol tercih ederek termos satın alıyor. Dışarıda 10 günde harcayacağınız içecek parasına bir termos alıp ömür boyu kullanabileceğinizi biliyor muydunuz? Termos seçiminde kaliteli ve ömürlük bir ürün tercih etmek son derece önemli. İşte tam da bu noktada herkesin dilinde olan Stanley termoslar devreye giriyor. Ömür boyu garantili olan Stanley modelleri içinde çok satan Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, araba tutacağına uyumlu olması, taşıma kolaylığı sunması ve daha pek çok nedenden dolayı termos satın alacakların ilk tercihi arasında. Bugüne özel indirimde olan bu modele siz de bir şans vermeye ne dersiniz?

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Stanley The IceFlow Flip Straw Pipetli Termos Bardak, 0.89 lt

Öne çıkan özellikleri

BPA içermez.

Sızdırmaz özelliğe sahip.

Stanley tipik çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde soğuk içecekleri 12 saate kadar soğutabilir ve buzlu içeceklerin sıcaklığını 2 güne kadar koruyabilir.

Araç kullanırken ya da hareket halindeyken sağlam taşıma ve sabitleme sapı sayesinde güvenli bir şekilde içeceklerinizi tüketmenizi sağlar.

Bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Çıkarılabilir kapak derinlemesine temizlemeyi kolaylaştırır.

Üretim hatalarına karşı ömür boyu garantiye sahiptir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Stanley Quencher modelini de almıştım ona göre bu modelden hava deliği küçük olduğu için biraz daha zor su çekiliyor ama benim için bu problem olmadı. Stanley Quencher modeline göre su kapasitesi 200 ml daha az, fakat sızdırmazlık ve hijyen açısından bu daha ön planda olduğu için bu modeli daha çok sevdim."

"Buz bir türlü erimiyor, harika bir ürün çok memnunum. Evimde 3 tane Stanley kullanıyorum kesinlikle paralarına değerler."

"Arabada güneşte unuttum aldığımda kesinlikle etkilenmemişti, suyum hala serin ve korunmuş şekildeydi. Daha ne istenir ki?"

Bu içerik 18 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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