HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fiyatı 1299 TL'ye düştü! Çok satan JBL Go3 Bluetooth Hoparlör indirimde

Fiyatı 1299 TL'ye düştü! Çok satan JBL Go3 Bluetooth Hoparlör indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.01.2024 11:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyahatte, piknikte, plajda, kamp yaparken, yürüyüş yaparken ya da arkadaşlarınızla buluştuğunuzda kesintisiz müzik keyfi yaşamanızı sağlayacak kaliteli bir bluetooth hoparlöre ihtiyacınız var ise bu fırsat tam da size göre! Çok satanlarda birinci sırada yer alan JBL Go3 Bluetooth Hoparlör, bugüne özel indirime girdi. Sizin için incelediğimiz bu indirimli ürünü keşfetmeye ne dersiniz?

Fiyatı 1299 TL'ye düştü! Çok satan JBL Go3 Bluetooth Hoparlör indirimde

Kulaklık ve hoparlör denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan JBL, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan ürünleriyle teknoloji severlerin favorisi. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın bazı kulaklık ve hoparlör modelleri dünya çapında adeta yok satıyor. JBL Go3'te onlardan biri! Mimimal ve kompakt tasarımı, yüksek ses kalitesiyle öne çıkan ürün, kullanıcılarının da gözdesi. Bugüne özel kaçırılmayacak indirimde olan ürünü sizin için inceledik, işte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: JBL Go3 Bluetooth Hoparlör

Adsız tasarım - 2024-01-30T111024.073

IPX7 su geçirmezlik özelliğine sahip JBL Go3 Bluetooth Hoparlör'ü havuzda, plajda veya yağmurlu havalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Göz alıcı renk seçenekleri ve kompakt tasarımıyla öne çıkan cihaz, yanınızda taşımak için ideal. Tam şarj edildiğinde hoparlör yaklaşık olarak 5 saatlik çalma süresi sunar. Yüksek ses kalitesi, ekstra netlik sağlar. Müzikleri, podcastleri veya telefon görüşmelerini net bir şekilde duyabilirsiniz. İki JBL Go3 hoparlörü kablosuz olarak bağlayarak stereo ses deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Hoparlör üzerinde yer alan dahili mikrofon sayesinde eller serbest telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Hoparlörü herhangi bir USB portundan şarj edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "JBL kalitesi. Ev içinde maksimum ses dinleyemezsiniz. Komşular şikayet edebilir. Ses kalitesi oldukça iyi. Temiz berrak. Tavsiye ederim. Bağlantı hızlı."

  • "Boyutuna göre bence mükemmel bir ürün. Küçük ama etkili denen şey olsa gerek. Ben çok beğendim."

  • "Jbl Go 2 vardı, sonrasında buna geçmeye karar verdim. İyi ki geçmişim diyorum. Type - c girişi ve tasarımı muazzam. Ses kalitesi ise bu fiyat bandında alınabilecek hoparlörden en iyisi diyebilirim."
Ürünü İncele

Bu içerik 30 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklıkta indirim devam ediyor

Uzun pil ömrü, ergonomik tasarım... Bose kulaklıkta indirim devam ediyor

 Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

 Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

 O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

 Modadan elektroniğe %50'ye varan indirimleri keşfedin

Modadan elektroniğe %50'ye varan indirimleri keşfedin

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
jbl go jbl go 3
İş birliği İçerikleri
Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Tümünü Gör
Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Tümünü Gör
Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Kışın üşüme derdine son! İndirimdeki outdoor montları sizin için seçtik

Her yudumunda şifa bulun! Kışın vazgeçilmezi bitki çayı çeşitleri

Her yudumunda şifa bulun! Kışın vazgeçilmezi bitki çayı çeşitleri

Tümünü Gör
Benzer En Yeniler İçerikleri
Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar indirimde

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İkisi de çok satanlarda zirvede! Xiaomi mi yoksa Huawei mi? 1500 TL altı akıllı bileklik arayanlar için inceledik

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış

Dikkat çekti! 2 dakika 35 saniyede 104 milyon doları aşan satış

Sosyal medyada trend topic oldu! Uyarı geldi: Bu tuzağa dikkat!

Sosyal medyada trend topic oldu! Uyarı geldi: Bu tuzağa dikkat!

İki hafta sonra Dünya'da ilk oraya inecek! Alper Gezeravcı'ya gelen soru dikkat çekti

Dünya'da ilk oraya inecek! Gezeravcı'ya ilginç soru

Bakan Kacır, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı ile görüştü

Bakan Kacır, astronot Gezeravcı ile görüştü

Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 6'ncı deneyini gerçekleştirdi

Alper Gezeravcı ISS'de 6. deneyini gerçekleştirdi!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.