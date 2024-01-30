Fiyatı 1299 TL'ye düştü! Çok satan JBL Go3 Bluetooth Hoparlör indirimde

Kulaklık ve hoparlör denildiğinde akla gelen ilk markalardan olan JBL, yüksek kaliteli ses deneyimi sunan ürünleriyle teknoloji severlerin favorisi. Geniş ürün yelpazesine sahip markanın bazı kulaklık ve hoparlör modelleri dünya çapında adeta yok satıyor. JBL Go3'te onlardan biri! Mimimal ve kompakt tasarımı, yüksek ses kalitesiyle öne çıkan ürün, kullanıcılarının da gözdesi. Bugüne özel kaçırılmayacak indirimde olan ürünü sizin için inceledik, işte detaylar!

Çok satanlarda birinci sırada: JBL Go3 Bluetooth Hoparlör

IPX7 su geçirmezlik özelliğine sahip JBL Go3 Bluetooth Hoparlör'ü havuzda, plajda veya yağmurlu havalarda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Göz alıcı renk seçenekleri ve kompakt tasarımıyla öne çıkan cihaz, yanınızda taşımak için ideal. Tam şarj edildiğinde hoparlör yaklaşık olarak 5 saatlik çalma süresi sunar. Yüksek ses kalitesi, ekstra netlik sağlar. Müzikleri, podcastleri veya telefon görüşmelerini net bir şekilde duyabilirsiniz. İki JBL Go3 hoparlörü kablosuz olarak bağlayarak stereo ses deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz. Hoparlör üzerinde yer alan dahili mikrofon sayesinde eller serbest telefon görüşmeleri yapabilirsiniz. Hoparlörü herhangi bir USB portundan şarj edebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"JBL kalitesi. Ev içinde maksimum ses dinleyemezsiniz. Komşular şikayet edebilir. Ses kalitesi oldukça iyi. Temiz berrak. Tavsiye ederim. Bağlantı hızlı."

"Boyutuna göre bence mükemmel bir ürün. Küçük ama etkili denen şey olsa gerek. Ben çok beğendim."

"Jbl Go 2 vardı, sonrasında buna geçmeye karar verdim. İyi ki geçmişim diyorum. Type - c girişi ve tasarımı muazzam. Ses kalitesi ise bu fiyat bandında alınabilecek hoparlörden en iyisi diyebilirim."

Bu içerik 30 Ocak 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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