Fiyatı 1303 TL'ye düştü! Şık tasarımıyla ve kalitesiyle göz dolduran Adidas ayakkabıda indirim

Spor yaparken veya günlük hayatta şık ve konforlu bir ayakkabıya ihtiyaç duyuyorsanız, Adidas GameCourt 2 W Ayakkabı tam size göre! Sentetik deri ve file üst yüzeyiyle üretilen bu ayakkabı, Adiwear dış tabanı ve Ortholite iç tabanı sayesinde darbe emici, rahat ve hijyenik bir kullanım sunuyor. Kauçuk tabanı sayesinde yüksek tutuş sağlarken hafif ve esnek yapısı da ayaklarınızın konforla buluşturuyor. Kadınların ayak yapısına uygun bir şekilde dizayn edilen bu ayakkabı, aynı zamanda şık görünümüyle de dikkat çekiyor. Hem spor aktivitelerinde hem de günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğiniz stoklarla sınırlı bu ayakkabıyı kaçırmayın.

Adidas GameCourt 2 W Ayakkabı

Ürün özellikleri

Belirli oranda geri dönüştürülmüş malzemelerle üretilmiştir.

Darbe emici ve konforlu bir adım sunan Adiwear dış tabana sahiptir.

Eva orta tabanı, Ortholite iç tabanı ayak sağlığına destek sunarken ferahlık ve hijyen sağlar.

Hafif ve rahat bir yapısı vardır.

Kauçuk tabanı yüksek tutuş sağlar.

Ayakkabının dış kısmında adidas üç çizgisi ve logo detayı bulunur.

Bağcıklı kapanış sistemi sayesinde ayakkabı kolayca ayarlanabilir.

Yumuşak topuk kısmı, rahat ve esnek bir yapıya sahiptir.

Normal kalıptır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Hanım çok beğendi."

"Çok iyi koşu için ve ayak uyumu çok iyi."

Bu içerik 28 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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