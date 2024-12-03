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Fiyatı 1336 TL'ye düştü! Çok satan LEGO Sukulentler Yapım Seti günün fırsat ürünü
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Fiyatı 1336 TL'ye düştü! Çok satan LEGO Sukulentler Yapım Seti günün fırsat ürünü

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
03.12.2024 11:51
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Boş zamanlarınızı keyifle geçirecek bir aktiviteye ihtiyaç duyuyorsanız birazdan paylaşacağımız öneri tam size göre! Dahası, kendinize ya da sevdiklerinize anlamlı ve özel bir yeni yıl hediyesi arıyorsanız yine doğru yerdesiniz. Geçen ay sadece Amazon'da 200 adetten fazla satılan LEGO'nun efsanevi yapım seti günün fırsat ürünü oldu. Kaçırmak istemeyeceğinizi düşündüğümüz bu fırsatla ilgili detaylar aşağıda sizi bekliyor.

Yılbaşı yaklaşırken sevdiklerinize özel ve anlamlı hediyeler arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sıradan hediyelerden uzak, herkesin aklına gelmeyecek, özel bir önerimiz var: LEGO® ICONS Sukulentler! Yetişkinler için özel olarak tasarlanmış bu yaratıcı model yapım seti, sadece bir hobi ürünü değil, aynı zamanda yaşam alanlarını süsleyecek bir sanat eseri. Doğanın büyüleyici güzelliklerini evde sergilemek isteyenler için eşsiz bir hediye olacak bu ürün Günün Fırsatları kapsamında bugüne özel indirimde. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz bu sete bir şans vermeye ne dersiniz?

Geçen ay sadece Amazon'da 200 adetten fazla satıldı: LEGO® ICONS Sukulentler 10309 - Yetişkinler İçin LEGO Botanik Koleksiyonunun Tamamlayıcısı Sergilenebilir Yaratıcı Model Yapım Seti

Adsız tasarım - 2024-12-03T113638.184

LEGO® ICONS Sukulentler 10309, LEGO'nun botanik koleksiyonunun bir parçası. Bu set yetişkinlere yönelik yaratıcı bir deneyim sunmayı amaçlıyor. 700 parçanın üzerinde parça içeriyor. Sukulentler, gerçek bitkilerin detaylarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlandığından çok daha gerçekçi bir deneyim sunuyor. Set, çeşitli bitki türlerini simüle eden farklı renk ve şekillerdeki parçaları barındırıyor. Yapıldıktan sonra, dekoratif amaçlı kullanılabiliyor. Setin yapım süreci, hem rahatlatıcı hem de eğlenceli bir deneyim sunmak için adım adım talimatlar ile destekleniyor. Kullanıcılar, çeşitli bitki parçalarını birleştirerek kendi yaratıcı düzenlemelerini de yapabiliyorlar, bu da onlara kişisel bir dokunuş ekleme imkanı tanıyor. Set, yapım süreci boyunca kullanıcıların el becerilerini geliştirmelerini, dikkatlerini toplama yeteneklerini arttırmalarını ve görsel tasarım yeteneklerini kullanmalarını sağlıyor.

Satın alanlar ne diyor?

  • "Estetik. Çok güzel bir hediye."

  • "Yapımı kolay ve bitince çok güzel bir dekorasyon ürünü oluyor."

  • "Tek kelimeyle harika bir set, eşim normalde LEGO'ya ilgi duymaz ama oğlumla birlikte harika bir iş çıkardılar ve ortaya çok güzel, kaliteli bir ürün çıktı. Süs olarak da süper kullanışlı. Kesinlikle tavsiye ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 3 Aralık 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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