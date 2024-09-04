HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 1405 TL'ye düştü! Adidas Courtblock Spor Ayakkabı'da büyük indirim

Fiyatı 1405 TL'ye düştü! Adidas Courtblock Spor Ayakkabı'da büyük indirim

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
04.09.2024 10:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem spor yaparken hem de günlük hayatta kullanabileceğiniz çok yönlü bir ayakkabı mı istiyorsunuz? Cevabınız "Evet" ise doğru yerdesiniz! Spor dünyasının ikonik markalarından Adidas, yine adından söz ettiriyor. Şıklığı ve konforu bir araya getiren tasarımlarıyla dikkat çeken marka, özellikle erkeklerin vazgeçilmezi olacak Courtblock modeli ile de iddialı. Üstelik şimdi Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında 867 TL indirimde! İşte detaylar...

Fiyatı 1405 TL'ye düştü! Adidas Courtblock Spor Ayakkabı'da büyük indirim

Ayakkabı tercihinizi sadece ürünün rahatlığına göre mi yapıyorsunuz yoksa stilinizi yansıtmak sizin için önemli mi? Günlük hayatta hem rahat hem de şık görünmek isteyenler için doğru ayakkabıyı bulmak oldukça değerli. İşte bu noktada devreye giren Adidas, spor dünyasına damga vurduğu kadar, sokak modasının da vazgeçilmez markalarından biri. Sporun ruhunu ve estetiği bir araya getiren marka, Courtblock modeliyle fark yaratıyor. Courtblock, yalın tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda konforlu yapısıyla da öne çıkıyor. Ayrıca size güzel de bir haberimiz var: tam da şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında %38 indirimde ve sadece 1405 TL...

adidas Courtblock erkek spor ayakkabı öne çıkan özellikleri

adidas Courtblock erkek spor ayakkabı

Bağcıklı tasarımıyla ayağınıza mükemmel uyum sağlayan adidas Courtblock, günlük kullanımdan özel günlere kadar her an yanınızda olacak bir ürün. Ayrıca zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla da dikkat çekiyor. Hafif kanvas üst yüzeyi ve yumuşak iç astarıyla gün boyu rahatlık sunarken, sertleştirilmiş dış tabanı ve kauçuk burun kısmıyla da dayanıklılığını kanıtlıyor. Kaykay kültüründen ilham alan tasarımıyla sokak modasının trendlerini takip edenlerin beğenisini kazanacak olan Courtblock, klasik 3 bant detayıyla da adidas'ın ikonik stilini yansıtıyor. Üstelik pamuklu yapısıyla çevreye duyarlı olan ayakkabı, sürdürülebilir bir alternatif arayanlar için de ideal bir seçenek. Siz de adidas kalitesini ve konforunu deneyimlemek için ürünü hemen dolabınıza ekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Smart casual bir giyim tarzına çok uyumlu. Hem şık hemde çok rahat."

  • "Ürün gayet rahat, görüntü olarak da güzel."

  • "Çok sağlam ve rahat bir ayakkabı. 4 mevsim giyilebilir. İnce bir ayakkabı değil. Günlük, her kıyafetle giyilebilir."
Ürünü İncele

Bu içerik 4 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İlginizi Çekebilir

Camper, Stanley, Apple... %70'e varan dev indirimler burada

Camper, Stanley, Apple... %70'e varan dev indirimler burada

 Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

 Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

 Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

 Her adımda konfor! Çok satan Crocs'ta kaçırılmayacak fiyat

Her adımda konfor! Çok satan Crocs'ta kaçırılmayacak fiyat

 Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak yenidoğan ürünleri

Ebeveynlerin hayatını kolaylaştıracak yenidoğan ürünleri

 Saçlarınıza zarar vermeden uygulayabileceğiniz saç açıcılar

Saçlarınıza zarar vermeden uygulayabileceğiniz saç açıcılar

 Cildi kuruyan bebeklerin imdadına yetişen en iyi bebek yağı çeşitleri

Cildi kuruyan bebeklerin imdadına yetişen en iyi bebek yağı çeşitleri

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Adidas adidas ayakkabı adidas ayakkabı erkek
İş birliği İçerikleri
ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Camper, Stanley, Apple... %70'e varan dev indirimler burada

Camper, Stanley, Apple... %70'e varan dev indirimler burada

Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

Tümünü Gör
Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

Hafif, esnek, dayanıklı... Adidas Swift Run rahatlığıyla tanışın

Hafif, esnek, dayanıklı... Adidas Swift Run rahatlığıyla tanışın

Anker'in övgüler toplayan o kulaklığında fırsat zamanı!

Anker'in övgüler toplayan o kulaklığında fırsat zamanı!

Tchibo, Kahve Dünyası ve dahası... En leziz kahveler indirimde

Tchibo, Kahve Dünyası ve dahası... En leziz kahveler indirimde

Her adımda konfor! Çok satan Crocs'ta kaçırılmayacak fiyat

Her adımda konfor! Çok satan Crocs'ta kaçırılmayacak fiyat

Çok satanlarda zirvede! Philips Tüy Temizleme Makinesi indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Philips Tüy Temizleme Makinesi indirime girdi

Tümünü Gör
Çok satanlarda zirvede! Philips Tüy Temizleme Makinesi indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Philips Tüy Temizleme Makinesi indirime girdi

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Çok satan ürünler Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'na özel indirimde

Sosyal medyada viral olan su arıtma filtresini sizin için inceledik

Sosyal medyada viral olan su arıtma filtresini sizin için inceledik

Kendinize verebileceğiniz en güzel hediye! "İyi ki almışım!" diyeceksiniz

Kendinize verebileceğiniz en güzel hediye! "İyi ki almışım!" diyeceksiniz

Jilete elveda! Pratik ve etkili tıraşın sırrı onda...

Jilete elveda! Pratik ve etkili tıraşın sırrı onda...

Kokusuyla büyüleyen Victoria Secret vücut spreylerini seçtik

Kokusuyla büyüleyen Victoria Secret vücut spreylerini seçtik

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

ŞOK'a New Balance ayakkabılar geliyor!

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Karizmatikliğinizi arşa çıkaracak marka parfümler indirimde

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Philips'in çok satan tıraş makinesi günün fırsat ürünü oldu

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Hem modern hem klasik bir koku! Armani Stronger With You indirimde

Camper, Stanley, Apple... %70'e varan dev indirimler burada

Camper, Stanley, Apple... %70'e varan dev indirimler burada

Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

Kombinlerinize çok yakışacak Camper ayakkabılarda fırsat zamanı

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti: Uyuşturucu, ölüm tehdidi... İğrenç iddiaları Telegram grubu da ele verdi

Adana'da 14 yaşındaki çocuğa 3 bekçi defalarca tecavüz etti

1970'lerde Manisa'dan kaçırılmış! 2 bin 700 yıllık paha biçilemeyen Bintepeler kolyesi Türkiye'ye iade edildi

2 bin 700 yıllık paha biçilemeyen kolye Türkiye'ye iade edildi

Gerginlikten nefesini tutamadı! Ekipler tam bulamamıştı ki o detayı fark etti... 30 yılla aranırken böyle yakalandı

Gerginlikten nefesini tutamadı! Ekipler fark etti

‘Propaganda’ filmi gerçek oldu, Kemal Sunal'ın 1999 yapımlı filmi Bursa'da resmen hayat buldu

Arsa sahipleri yolu ikiye böldü

Kayıp Narin'in amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı! O soruya verdiği yanıt dikkat çekti: "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?"

Narin'in tutuklanan amcasının sildiği telefon görüşmeleri ortaya çıktı

AK Parti’de ‘teğmen’ tartışması! Yiğit Bulut "Çer çöpler" dedi, Metiner ‘fitneci’ diyerek çok sert ifadeler kullandı

AK Parti’de ‘teğmen’ tartışması! Yiğit Bulut "Çer çöpler" dedi, ortalık karıştı...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.