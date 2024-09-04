Fiyatı 1405 TL'ye düştü! Adidas Courtblock Spor Ayakkabı'da büyük indirim

Ayakkabı tercihinizi sadece ürünün rahatlığına göre mi yapıyorsunuz yoksa stilinizi yansıtmak sizin için önemli mi? Günlük hayatta hem rahat hem de şık görünmek isteyenler için doğru ayakkabıyı bulmak oldukça değerli. İşte bu noktada devreye giren Adidas, spor dünyasına damga vurduğu kadar, sokak modasının da vazgeçilmez markalarından biri. Sporun ruhunu ve estetiği bir araya getiren marka, Courtblock modeliyle fark yaratıyor. Courtblock, yalın tasarımıyla dikkat çekerken aynı zamanda konforlu yapısıyla da öne çıkıyor. Ayrıca size güzel de bir haberimiz var: tam da şu anda Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları kapsamında %38 indirimde ve sadece 1405 TL...

adidas Courtblock erkek spor ayakkabı öne çıkan özellikleri

Bağcıklı tasarımıyla ayağınıza mükemmel uyum sağlayan adidas Courtblock, günlük kullanımdan özel günlere kadar her an yanınızda olacak bir ürün. Ayrıca zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla da dikkat çekiyor. Hafif kanvas üst yüzeyi ve yumuşak iç astarıyla gün boyu rahatlık sunarken, sertleştirilmiş dış tabanı ve kauçuk burun kısmıyla da dayanıklılığını kanıtlıyor. Kaykay kültüründen ilham alan tasarımıyla sokak modasının trendlerini takip edenlerin beğenisini kazanacak olan Courtblock, klasik 3 bant detayıyla da adidas'ın ikonik stilini yansıtıyor. Üstelik pamuklu yapısıyla çevreye duyarlı olan ayakkabı, sürdürülebilir bir alternatif arayanlar için de ideal bir seçenek. Siz de adidas kalitesini ve konforunu deneyimlemek için ürünü hemen dolabınıza ekleyebilirsiniz.

Kullanıcılar ne diyor?

"Smart casual bir giyim tarzına çok uyumlu. Hem şık hemde çok rahat."

"Ürün gayet rahat, görüntü olarak da güzel."

"Çok sağlam ve rahat bir ayakkabı. 4 mevsim giyilebilir. İnce bir ayakkabı değil. Günlük, her kıyafetle giyilebilir."

Bu içerik 4 Eylül 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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