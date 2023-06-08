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Fiyatı 1496 TL'ye düştü! LEGO Star Wars Yapım Seti'nde kısa süreliğine kaçırılmayacak indirim

08.06.2023 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star Wars Yapım Seti ile epik bir maceraya atılmaya hazır mısınız? Darth Vader'in ikonik kaskının tamamen ölçekli bir replikasını sunan LEGO'da indirim başladı. Bu inanılmaz yapım setinin hayranları, sevdikleri Star Wars filmlerinin karakterlerini canlandırarak ya da kendi yaratıcı fikirlerini hayal ederek sonsuz saatler boyunca eğlenceli vakit geçirebilirler. Siz de indirimden yararlanmak için acele edin.

Fiyatı 1496 TL'ye düştü! LEGO Star Wars Yapım Seti'nde kısa süreliğine kaçırılmayacak indirim

Star Wars ve LEGO tutkunlarını buraya! LEGO Star Wars serisinin en heyecan verici ürünlerinden biri şimdi kısa süreliğine indirimde! Star Wars evreninin en güçlü ve ikonik karakterlerinden Darth Vader'in ikonik kaskını tasvir eden tam 834 parçalık bu set, hayal gücünüzü tetikleyip sınırlarınızı zorlayacak ve uzun saatler keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak. Hazır indirimdeyken bu sete bir şans verebilir; hayallerinizin ötesinde bir dünyaya gidebilirsiniz. Star Wars hayranı tanıdıklarınız için de harika bir hediye alternatifi, bizden söylemesi.

İster kendinize ister Star Wars hayranı sevdiklerinize: LEGO® Star Wars™ Darth Vader™ Kaskı 75304 Star Wars Yapım Seti (834 Parça)

Adsız tasarım - 2023-06-08T112637.691

Bir süreliğine günlük yaşamın stresinden kaçmaya ne dersiniz? Koleksiyonluk LEGO Star Wars yapım setiyle Darth Vader’in kaskının tüm tehditkar detaylarını canlandırırken kaliteli zaman geçirmenin de keyfini yaşayabilirsiniz. Bu 834 parçalı set tüm Star Wars tutkunları, deneyimli LEGO hayranları veya hobi severler için mükemmel bir hediye olabilir. Yaratıcı kendin yap projelerinden keyif alan yetişkin hobi tutkunları için tasarlanan bu ürünün yüksekliği 20, genişliği 15 ve derinliği 14 santimetredir. Kask sergilendiğinde fazla yer kaplamaz ancak büyük bir görsel etki yaratır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Star Wars hayranları kaçırmasın."

  • "Yapımı çok zevkli ortaya çıkan ürün de gayet güzel görünüyor."

  • "Eğer koleksiyonunuza Star Wars serisinden bir lego eklemek istiyorsanız, bu 1. ürün olmalıdır. Yapımı diğer legolara göre daha uzun sürdü ama sonuç muhteşem. Alın, aldırın."

  • "İnanılmaz bir sürede geldi. Verdikleri süre neredeyse bir aydı. Siparişten 10 gün sonra geldi. Kutusu gayet güzel ve özenli paketlenmişti."
Ürünü İncele

LEGO koleksiyonunun diğer indirimli ürünleri burada!

İndirimdeki tüm LEGO çeşitlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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