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Fiyatı 1519 TL'ye düştü! Adidas'ın Galaxy serisinin konfor dolu modelinde indirim var
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Fiyatı 1519 TL'ye düştü! Adidas'ın Galaxy serisinin konfor dolu modelinde indirim var

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
07.11.2024 13:45
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Yere sağlam basmak, hem bedene hem ruha enerji katar. Hafif ve konforlu bir ayakkabı ise bu yolda sizi özgürleştirirken sınırlarınızı da genişletir. Tam da bu noktada devreye giren Adidas Galaxy 7 M Ayakkabı, sizi günün koşuşturmasına uyum sağlamaya çağırıyor. Şimdi Gülümseten Kasım fırsatları ile bu ayakkabıyı %45 indirimle yakalayabilirsiniz. İşte detaylar...

Adım atarken hissedilen özgürlük, yalnızca bedenin değil, zihnin de sınırlarını aşmasına olanak tanır. Böyle bir deneyimi taçlandıracak konforlu ve kaliteli bir ayakkabı ile adımlarınıza enerji katmaya ne dersiniz? Adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı, Gülümseten Kasım'a özel avantajlı fiyatıyla sizi bu heyecanı yaşamaya davet ediyor. İndirimli fiyatı ile satışa sunulan ayakkabı ile yeni rotalara, özgüvenli adımlarla çıkmanın şimdi tam zamanı!

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Adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabı

adidas Galaxy 7 M Erkek Ayakkabı

Adidas Galaxy 7 M Spor Ayakkabısı, her adımda size maksimum konfor ve destek sağlamak için özenle tasarlanmış. Hafif yapısı, koşu sırasında adımlarınızı özgürce atmanıza olanak tanırken, nefes alabilir tekstil yüzeyi ayaklarınızın ferah kalmasına yardımcı olur. Cloudfoam orta taban, yumuşak yastıklama sunarak ayağınızı her koşulda korur. Kauçuk dış tabanı, dayanıklılık ve tutuş sağlarken, ergonomik yapısı ayaklarınıza doğal bir uyum sunar. Günlük kullanımda da rahatlıkla tercih edebileceğiniz model, modern tasarımıyla her stile uyum sağlar. Adidas Galaxy 7 M Erkek Koşu Ayakkabısı, spor ya da günlük kullanımda konfordan ödün vermeyenler için iyi bir tercih!

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel ürün. Ebadı birebir geldi. Tam kalıp. Tavsiye ederim."

  • "Aldıktan bir gün sonra teslim ettiler. Teşekkürler."
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Bu içerik 7 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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