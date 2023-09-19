Fiyatı 1669 TL'ye düştü! Ütü arayanlar için kaçırılmaz fırsat

Günlük yaşamımızda kusursuz ve düzgün kıyafetlerle dolaşmak hem estetik açıdan önemli hem de kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan bir faktör. Kırışıklıkları gidererek kıyafetlerinize taze bir görünüm kazandıran ütüler her evde bulunması gereken küçük ev aletleri arasında yer alıyor. Bu ihtiyacı karşılamak isteyenler için Polti Vaporella Quick&Slide QS220 Buharlı Ütü son derece kullanışlı ve etkili bir seçenek. Polti markasının yenilikçi ve kaliteli buharlı ütüsü büyük bir indirim fırsatıyla karşınızda!

Polti Vaporella Quick&Slide QS220 Buharlı Ütü

3,5 bar basınca ve 100g/dk buhar üretimine sahip Polti Vaporella Quick&Slide QS220 Buharlı Ütü; kıyafetlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde kırışıklıklardan arındırıyor. CeramiClean Plus tabanı sayesinde ütüleme sırasında kumaşlara zarar vermezken kireç birikimini de engelliyor. Patentli Slide&Tap sistem sayesinde buhar çıkışını kolaylıkla kontrol edebilirsiniz. Anti kireç sistemi ve kendini temizleme programıyla da ütünüzü uzun ömürlü kullanabilirsiniz. Ek olarak ergonomik ve hafif tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Polti Vaporella Quick&Slide QS220 Buharlı Ütü kıyafetlerinizi kusursuz hale getirmek için ihtiyaç duyduğunuz tüm özellikleri sunan bir ürün.

Kullanıcılar ne diyor?

"Her yönüyle çok iyi bir ütü, Amazon sayesinde indirimli fiyata aldım. Su akıtması yok, tutma yerinin altında yumuşak bir ped olduğu için çok rahat ütü yapılabiliyor. Çelik taban ve en önemlisi bir süre beklediği zaman kendini kapatıyor. Bu alışverişten çok memnun kaldım."

"Tavsiye ederim. Fiyat performans bir ürün."

*Bu içerik 19 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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