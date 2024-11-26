Ev Yaşam Ev Yaşam
Teknoloji Teknoloji
Moda Moda
Kişisel Bakım Kişisel Bakım
Gezi Seyahat Gezi Seyahat
Eğlence Eğlence
İndirim İndirim
Anne Çocuk Anne Çocuk
Hediye Rehberi Hediye Rehberi
Spor Spor
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Fiyatı 1814 TL'ye düştü! Versace'nin en sevilen erkek parfümü Eros indirimde
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 1814 TL'ye düştü! Versace'nin en sevilen erkek parfümü Eros indirimde

Fiyatı 1814 TL'ye düştü! Versace'nin en sevilen erkek parfümü Eros indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
26.11.2024 12:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Versace Eros; sadece bir parfüm değil, aynı zamanda tüm bakışları üzerinize çekmenizi sağlayacak bir imza! Şanslısınız çünkü bugün, Gülümseten Kasım'a özel erkeklerin favorisi olan Versace Eros indirimde, işte detaylar...

Parfüm, kişisel tarzımızın en güçlü tamamlayıcılarından biri. Girdiğimiz her ortamda dikkat çekmemizin, çekici hissetmemizin anahtarı. Siz de bizimle hem fikirseniz doğru yerdesiniz. Kendinizi hem güçlü hem de karizmatik hissetmek istiyorsanız şimdi önereceğimiz parfüm tam size göre: Versace Eros! Enerjik, dinamik, zamansız kokusuyla öne çıkan parfüm erkekler arasında bir hayli popüler. Herkesin beğendiği, övgüler yağdırdığı kokular arasında yer alan Versace Eros, Gülümseten Kasım indirimleri kapsamında günün fırsat ürünü oldu. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Dinamik ve enerjik erkeklerin favori kokusu: Versace Eros Erkek Parfüm

Adsız tasarım - 2024-11-26T110900.603

Versace'nin ikonik parfümlerinden biri olan Eros, ismini Yunan mitolojisindeki aşk tanrısı Eros'tan alır. Tanrı Eros, güçlü ve tutkulu bir erkeği temsil ederken parfüm de bu mizacı yansıtan bir koku profiline sahiptir. Ferah ve tatlı notaların birleşimiyle zengin bir aroma sunan parfümün ana notaları şu şekildedir: Üst Notalar: Nane, limon, elma. Orta Notalar: Tonka fasulyesi, amber, yeşil notalar. Alt Notalar: Vetiver, sedir, vanilya. Parfüm açılışında ferahlatıcı bir etki yaratan nane ve narenciye notaları, tazelik ve canlılık sunarken alt notalarda yer alan odunsu ve tatlı aromalar, parfümün kalıcılığını artırır. Son derece çekici bir his yaratan bu parfümün şişesi de şık ve lüks bir tasarıma sahip. Genellikle akşam etkinlikleri, özel davetler ve romantik buluşmalar için ideal olan bu parfüm bir erkeğin cazibesini ön plana çıkaran fresk ve tatlı notaları ve modern tarzıyla genç bir kitleye hitap eder.

Kullanıcılar ne diyor?

Birçok kullanıcı, Versace Eros'un kalıcılığından etkilenmiş durumda. Kullanıcılar, bu parfümün karşı cins üzerinde güçlü bir etki bıraktığını belirtiyor. Özellikle romantik buluşmalarda ve özel günlerde kullanıldığında birçok kişi tarafından övgü yağmuruna tutulduklarından bahsediyorlar. Çoğu kullanıcı yaz aylarında bile rahatlıkla kullanılabilecek bir parfüm olduğunu düşünüyor. Bazı kullanıcılar, parfümün tatlı notalarının zamanla ağırlaştığını bazıları da parfümün yoğunluğunun günlük kullanımda fazla olduğunu belirtiyor. Daha hafif parfümler arayan kullanıcılar için Eros biraz güçlü kalabilir.

Ürünü İncele

Bu içerik 26 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
erkek parfüm erkek parfüm önerileri versace eros
İş birliği İçerikleri
Göz kamaştıran tasarım, kusursuz performans: iPhone 16!

Göz kamaştıran tasarım, kusursuz performans: iPhone 16!

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en sevilen modeli indirime girdi

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en sevilen modeli indirime girdi

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Gülümseten Kasım'da sona yaklaşıldı!

Telefonunu değiştirmek isteyenler iPhone 14 Plus fırsatını kaçırmayın

Telefonunu değiştirmek isteyenler iPhone 14 Plus fırsatını kaçırmayın

Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Kış parfümü arayanlar buraya! Versace Oud Noir'ı kaçırmayın

Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

Columbia mont almanın tam zamanı! Kışı sıcacık geçireceksiniz

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Seiko eşittir dayanıklılık! Bir saatten çok daha fazlası...

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Çay tiryakileri buraya! Hazır indirimdeyken kaçırmayın

Kayıp eşya sorununa son!

Kayıp eşya sorununa son!

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

"Üzerine termos tanımam, en iyisi!" Gülümseten Kasım'a özel indirimde

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

Calvin Klein, Lancome ve dahası... Parfümlerde indirim zamanı

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

TEMU'dan seyahatlerinize ekstra konfor getirecek kullanışlı ürünler

Tümünü Gör
Benzer İndirim İçerikleri
Göz kamaştıran tasarım, kusursuz performans: iPhone 16!

Göz kamaştıran tasarım, kusursuz performans: iPhone 16!

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en sevilen modeli indirime girdi

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en sevilen modeli indirime girdi

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

Airfryerde Fudgy Brownie tarifi!

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

TEMU'dan alıp ucuza getirebileceğiniz ürünler listesi

Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

Modası hiç geçmeyecek indirimdeki jean modellerini sizin için seçtik

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Yolda, ofiste, kampta yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz!

Tümünü Gör

Diğer Haberler

İntihar sanılıyordu kadın cinayeti çıktı! Şeytani plan böyle ortaya çıktı: Çarşaftaki düğüm detayı...

İntihar sanılıyordu kadın cinayeti çıktı! Şeytani plan böyle ortaya çıktı: Çarşaftaki düğüm detayı...

Kömür sobası bomba gibi patladı! Ekipler 9 kişi için seferber oldu

Kömür sobası bomba gibi patladı! Ekipler 9 kişi için seferber oldu

Yaya geçidinde korkunç kaza! 6 yaşındaki Emirhan yaşam savaşını kaybetti

Yaya geçidinde korkunç kaza! 6 yaşındaki Emirhan yaşam savaşını kaybetti

Rahatlığına hayran kalacağınız çok satan Camper sneakerda indirim var

Çok satanlarda birinci! Camper'ın en sevilen modeli indirime girdi

Hırsızlık yaparken yakalandılar, çalışanlar tarafından markete kitlendiler! Yangın tüpüyle cama vurup kaçmaya çalıştılar

Çalışanlar hırsızları markete kitledi!

12 il sarı kodla uyarıldı: Meteoroloji tarih vererek uyardı! 15 cm kar örtüsü ve buzlanma...

12 il sarı kodla uyarıldı: Meteoroloji tarih vererek uyardı! 15 cm kar örtüsü ve buzlanma...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.