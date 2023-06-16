HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Fiyatı 186 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen şapka modelinde indirim

Fiyatı 186 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen şapka modelinde indirim

16.06.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şapkalar yazın olmazsa olmaz aksesuarları arasında yer alıyor. Her beğeniye ve tarza uygun binlerce şapka modeli arasından seçim yapmak zor olsa da bazı klasik modeller herkesin gardırobunda olmalı. Puma'nın klasik şapka modeli de onlardan biri. Şimdi kısa süreliğine indirimde olan bu modele bir şans vermeye ne dersiniz? İşte detaylar!

Fiyatı 186 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen şapka modelinde indirim

Şapkalar bizi sadece güneşten korumakla kalmaz aynı zamanda tarzımızı yansıtmamıza da yardımcı olur. Eğer spor giyinmeyi seven biriyseniz, sportif şıklığınızı zirveye taşıyacak Puma'nın klasik şapka modeline bir şans verebilirsiniz. Hem klasik hem modern çizgilere sahip olan şapka %100 pamuk olması ve her kombine uyum sağlayan rengiyle öne çıkıyor. Hem erkeklerin hem de kadınların kullanımı için tasarlanan şapkada kısa süreliğine %22 indirim var! Tarzınıza şıklık ve konfor katan Puma Unisex Yetişkin CLASSICS ARCHIVE Logo Şapka'yı kaçırmayın, deriz.

Spor giyim tutkunlarının gardırobunda mutlaka olmalı: Puma Unisex Yetişkin CLASSICS ARCHIVE Logo Şapka

Adsız tasarım - 2023-06-16T150726.057

Spor giyinmeyi seviyorsanız Puma'nın hem kadınlar hem de erkekler için ürettiği bu şapka modeli tam size göre! Yüzde yüz pamuktan üretilen şapka yaz aylarında başınızı serin tuttuğu gibi tarzınızı da tamamlayacak. Ayarlanabilir askıları sayesinde tüm baş ölçülerine uyum sağlar. Rahat bir kullanım için hafif ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Günlük hayatta, spor aktiviteleri sırasında, açık havada ve benzeri faaliyetlerde kullanılabilir. Elde veya makinede soğuk su kullanarak yıkanabilir. Kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yıkanabilir ve hafif olmasını çok sevdim, kumaşı pamuk ya da türevi olmadığı için uzun süre dayanacağını düşünüyorum."

  • "Rengi, kendi güzel bir şapka."

  • "Şekil ve kalite olarak çok iyi."
Ürünü İncele

Bu içerik 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Modadan elektroniğe binlerce üründeki Babalar Günü Fırsatları'nı keşfedin!

TR23_FATHERS_DAY_Desktop_Header_1500x250

İndirim bittiyse üzülmeyin!

İndirimli diğer Puma ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

İlginizi Çekebilir

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

 Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

 Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

 Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

 Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

 Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

Şık tasarım, uzun pil ömrü... Jabra Elite 4 Kulaklık 300 TL indirimle satışta

 Fiyatı düştü! Tam bir fiyat performans ürünü, kaçırmayın

Fiyatı düştü! Tam bir fiyat performans ürünü, kaçırmayın

 "Düşünmen yeter" diyen babalara alabileceğiniz 500 TL altı en iyi hediyeler

"Düşünmen yeter" diyen babalara alabileceğiniz 500 TL altı en iyi hediyeler

 Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

 İç giyimde rahatlık arayanlar buraya! Jack Jones boxerlar indirimde

İç giyimde rahatlık arayanlar buraya! Jack Jones boxerlar indirimde


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Puma şapka şapka modelleri

İş birliği İçerikleri

The North Face, Crocs, Birkenstock... Ünlü markaların yeni sezon ürünlerinde fırsatlar

The North Face, Crocs, Birkenstock... Ünlü markaların yeni sezon ürünlerinde fırsatlar

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Diş fırçalamaya yeni bir boyut kazandıran akıllı fırçalarla tanışın

Diş fırçalamaya yeni bir boyut kazandıran akıllı fırçalarla tanışın

Yaz aylarının vazgeçilmezi! İşte en havalı crop modelleri

Yaz aylarının vazgeçilmezi! İşte en havalı crop modelleri

"Saç şekillendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı" diyeceksiniz!

"Saç şekillendirmek hiç bu kadar kolay olmamıştı" diyeceksiniz!

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Tümünü Gör
Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Göz alıcı şıklık ve rahatlık Gusto ile mümkün! Yaz modası trendlerine indirimli fiyatlarla kavuşun

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Modadan elektroniğe binlerce üründe %50 indirim! İster babanıza ister kendinize hediye edin

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Bayramda misafirlerinizi mest edecek çikolataları evinizde yapmaya ne dersiniz?

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Arabasına düşkün babaların gönlünü fethedecek en iyi hediyeler

Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Tümünü Gör
Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Yaptığınız her işlemi daha da kolaylaştıracak en iyi sprey tabancaları

Hayat kurtaran bu ürünü arabası olanlar mutlaka almalı! En iyileri burada

Hayat kurtaran bu ürünü arabası olanlar mutlaka almalı! En iyileri burada

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Efsanevi termos markası Stanley'de indirim! Yanınızdan ayıramayacaksınız

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Tümünü Gör

Benzer Moda İçerikleri

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Sokak modasının yükselen yıldızı! Puma'da %35'e varan indirim

Yaz aylarının vazgeçilmezi! İşte en havalı crop modelleri

Yaz aylarının vazgeçilmezi! İşte en havalı crop modelleri

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Levi's sweatshirtte 250 TL üzeri indirim

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Yaz kombinlerinizin en güzel eşlikçisi olmaya aday terlikleri keşfedin

Keten pantolondan basic büstiyerlere yazın olmazsa olmazı parçalar burada!

Keten pantolondan basic büstiyerlere yazın olmazsa olmazı parçalar burada!

"Düşünmen yeter" diyen babalara alabileceğiniz 500 TL altı en iyi hediyeler

"Düşünmen yeter" diyen babalara alabileceğiniz 500 TL altı en iyi hediyeler

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler alarm verilmesine neden oldu! Bodrum, Van...

Türkiye'nin dört bir yanından gelen haberler korkuttu! Bodrum, Van...

The North Face, Crocs, Birkenstock... Ünlü markaların yeni sezon ürünlerinde fırsatlar

The North Face, Crocs, Birkenstock... Ünlü markaların yeni sezon ürünlerinde fırsatlar

Van'a akın ettiler! Oteller yüzde 100 doldu: Gündüz alışveriş, gece eğlence

O ile akın ettiler! Oteller yüzde 100 doldu: Gündüz alışveriş, gece eğlence

Sosyal medyada paylaşılan görüntü paniğe neden oldu! Görenler bir anda evlerini terk etti: Gerçek ise itfaiye ekiplerin gelmesiyle ortaya çıktı

Paniğe neden oldu, görenler evlerini terk etti! Gerçekse böyle ortaya çıktı

Kayıp kızı için Müge Anlı'ya katılmıştı! Eşiyle otururken intihar etti

Kayıp kızı için Müge Anlı'ya katılmıştı! Eşiyle otururken intihar etti

Bir aileyi yıkan olay! Kardeşini o halde görünce dayanamadı... İkisi de hayatını kaybetti

Bir aileyi yıkan olay! Kardeşini o halde görünce dayanamadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.