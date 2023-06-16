Fiyatı 186 TL'ye düştü! Puma'nın sevilen şapka modelinde indirim

Şapkalar bizi sadece güneşten korumakla kalmaz aynı zamanda tarzımızı yansıtmamıza da yardımcı olur. Eğer spor giyinmeyi seven biriyseniz, sportif şıklığınızı zirveye taşıyacak Puma'nın klasik şapka modeline bir şans verebilirsiniz. Hem klasik hem modern çizgilere sahip olan şapka %100 pamuk olması ve her kombine uyum sağlayan rengiyle öne çıkıyor. Hem erkeklerin hem de kadınların kullanımı için tasarlanan şapkada kısa süreliğine %22 indirim var! Tarzınıza şıklık ve konfor katan Puma Unisex Yetişkin CLASSICS ARCHIVE Logo Şapka'yı kaçırmayın, deriz.

Spor giyim tutkunlarının gardırobunda mutlaka olmalı: Puma Unisex Yetişkin CLASSICS ARCHIVE Logo Şapka

Spor giyinmeyi seviyorsanız Puma'nın hem kadınlar hem de erkekler için ürettiği bu şapka modeli tam size göre! Yüzde yüz pamuktan üretilen şapka yaz aylarında başınızı serin tuttuğu gibi tarzınızı da tamamlayacak. Ayarlanabilir askıları sayesinde tüm baş ölçülerine uyum sağlar. Rahat bir kullanım için hafif ve yumuşak bir dokuya sahiptir. Günlük hayatta, spor aktiviteleri sırasında, açık havada ve benzeri faaliyetlerde kullanılabilir. Elde veya makinede soğuk su kullanarak yıkanabilir. Kurutma makinesi kullanılmamalıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yıkanabilir ve hafif olmasını çok sevdim, kumaşı pamuk ya da türevi olmadığı için uzun süre dayanacağını düşünüyorum."

"Rengi, kendi güzel bir şapka."

"Şekil ve kalite olarak çok iyi."

Bu içerik 16 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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İndirim bittiyse üzülmeyin!

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