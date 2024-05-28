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Fiyatı 1897 TL'ye düştü! Crocs'un en rahat modeli Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
28.05.2024 15:00
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Hafif, esnek, rahat, su geçirmez, leke tutmaz bir terlik arayışındaysanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Bir kez giyenin adeta ayağından çıkarmak istemediği Crocs'un en rahat modeli olan LiteRide kısa süreliğine 350 TL indirimle sizleri bekliyor. Hemen şimdi keşfedin, rahatlığın tadını çıkarın.

Fiyatı 1897 TL'ye düştü! Crocs'un en rahat modeli Günün Fırsatları kapsamında indirimde

Hassas ayaklara sahip olanlar, ayakta uzun süre kalınca çabucak yorulanlar, uzun yolculuklarda şişen ayakları için terlik ve sandalet arayışında olanlar ve pek çok nedenle rahatlığını önceleyenler buraya! Bugüne özel harika bir fırsatla karşınızdayız: Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik indirimli fiyatıyla karşınızda! Üstelik 350 TL indirime ek ödeme esnasında %12 indirim daha oluyor. Yazı bur çift Crocs ile özgür ve rahat geçirmek isterseniz bu model tam size göre!

Özgür ve rahat ayaklar: Crocs Üniseks LiteRide 360 Clog Terlik

Adsız tasarım - 2024-05-28T142530.146

Crocs'in en yeni teknolojisi LiteRide, ayak şekline uyum sağlayan tasarımı sayesinde her adımda maksimum konfor ve destek sunar. Süet benzeri bir doku ve esnek malzemeden yapılmış olan terlik, hareket etmeyi kolaylaştıran bir yapıya sahiptir. Kaymaz tabanı sayesinde düşme, kayma gibi olumsuz durumları azaltır. Suya dayanıklıdır, su ile temas ettiğinde kolayca kurur. Kir ve leke tutmaz, kolay temizlenir. Günlük kullanım için konforlu ve şık bir seçenektir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün çok iyi. Üstü yumuşak, içi nokta kabarcıklı, altı orta sert. Ben beğendim, arka bağcığı kullanmam diyenler 1 numara büyük tercih edebilirler."

  • "Hem çok rahat hem çok güzel bir model. Renkleri güzel. Evde giyiyorum, bir tane de dışarıda giymek için almak istiyorum. Çünkü hem çok rahat hem çok pratik."

  • "Muhteşem. Çok ergonomik. Oldukça kaliteli."

  • "Gayet güzel rahat ve şık."
Ürünü İncele

Bu içerik 28 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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